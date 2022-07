Stando agli indizi che Alfonso Signorini ha postato su Instagram in questi giorni, i telespettatori avrebbero già in mano i nomi dei primi tre concorrenti del Grande Fratello Vip 7. L'autore Parpiglia ha confermato la partecipazione al reality Mediaset sia di Chadia Rodriguez che di Pamela Prati, mentre il terzo inquilino della casa dovrebbe essere il giovane George Ciupilan, ex de Il Collegio e star di Tik Tok.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

La casa del Grande Fratello Vip si riaprirà solamente a metà settembre ma già oggi, venerdì 8 luglio, si parla dei primi concorrenti che avrebbero la certezza di partecipare al programma di Canale 5.

Alfonso Signorini sta usando i social network per svelare alcuni particolari dei futuri vipponi, da accessori che li contraddistinguono ad altri che avrebbero dimenticato dopo aver sostenuto il provino per il reality-show.

La prima celebrità che il presentatore ha spoilerato, dovrebbe essere Chadia Rodriguez. La borsetta fucsia che è apparsa sul profilo Instagram del padrone di casa del format, secondo tanti appartiene proprio alla giovane rapper dal carattere vivace e ingestibile.

Anche Gabriele Parpiglia, autore tv, ha confermato la presenza della cantante nel cast della settima edizione del GF Vip in una recente intervista in radio.

Un discusso ritorno al Grande Fratello Vip

"La seconda concorrente ufficiale ha dimenticato questo smalto rosso nel taxi.

Di chi si tratta?", ha scritto Signorini in merito ad un altro protagonista certo della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Anche in questo caso, il giornalista Gabriele Parpiglia ha confermato la teoria che stavano sposando la maggior parte dei telespettatori: Pamela Prati ha accettato di tornare nella casa più spiata d'Italia per la seconda volta.

La soubrette sarebbe pronta a rimettersi in gioco dopo la breve parentesi di qualche anno fa, e in tanti si chiedono se si parlerà anche del caso Mark Caltagirone e del polverone mediatico che ha alzato non molto tempo fa.

L'imminente ritorno della sarda tra le mura di Cinecittà, però, sta facendo mugugnare alcuni fan, soprattutto quelli che avrebbero preferiti personaggi nuovi e altre storie.

Una giovane star dei social al Grande Fratello Vip

Il terzo indizio che Alfonso Signorini ha fornito sui futuri vipponi, recita: "Catene al polso per un concorrente del GF Vip 7, ma solo al polso".

Inizialmente si pensava che la mano immortalata nello scatto in questione appartenesse ad Antonino Spinalbese, ma poi si è scoperto che il protagonista era un altro.

Dopo una breve indagine, i più attenti hanno scovato dei video in cui si vede George Ciupilan indossare la stessa catena d'oro dell'inquilino mostrato dal conduttore, un vezzo che lui e pochi altri hanno.

Il giovane è noto soprattutto per aver partecipato alla quarta edizione de Il Collegio (ma anche al reality di Rai 2, La Caserma), dalla quale è partita la sua carriera esplosa principalmente sul web.

Il ragazzo è una star di Tik Tok, dove vanta migliaia di follower, e può contare su una schiera di sostenitori davvero molto ampia.

Il ventenne ha un passato difficile, soprattutto in ambito familiare: nato in Romania, è arrivato in Italia grazie ai sacrifici della mamma, che oggi cerca di ripagare lavorando come influencer.

L'ingresso di George nella casa più spiata d'Italia, però, non è ancora stato confermato dagli addetti ai lavori, a differenza di quelli della rapper Chadia Rodriguez e della soubrette Pamela Prati, ufficializzate da Gabriele Parpiglia in un'intervista radiofonica rilasciata in questi ultimi giorni.