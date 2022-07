Tra un indizio e l'altro sta prendendo forma il cast della settima edizione del GF Vip. Alfonso Signorini ha deciso di giocare con i fan del reality show condividendo oggetti che appartengono ai concorrenti che faranno parte del programma che tornerà in prime time su Canale 5 a settembre. Il conduttore ha pubblicato una pochette che sarebbe collegata alla rapper Chadia Rodriguez ed uno smalto che apparterrebbe a Pamela Prati.

Nelle ultime ore il direttore del settimanale Chi ha condiviso in Stories un nuovo particolare: "Catene al polso, ma solo al polso per il terzo concorrente".

Secondo il sito Pipol Tv l'oggetto farebbe riferimento all'influencer George Ciupilan che il pubblico del piccolo schermo ha già conosciuto per le partecipazioni ai reality Il Collegio e La Caserma, in onda su Rai 2. Di recente il ventenne ha deciso di mettersi in gioco su OnlyFans diventando uno dei creator più seguiti della piattaforma.

L'indizio di Alfonso Signorini infiamma i fan del ventenne di origini rumene

Alfonso Signorini avrebbe deciso di puntare su uno dei giovani più seguiti e discussi dai teenager per la settima edizione del GF Vip. George Ciupilan, classe 2002 ha origini rumene ma vive da tempo a Stella, in provincia di Savona. Ha frequentato l’Istituto tecnico per geometri Boselli Alberti ma, come raccontato a Il Collegio, con lo studio ha avuto sempre un rapporto conflittuale.

L'influencer ha partecipato alla quarta edizione del reality nel 2019 dove ha conosciuto Roberta Zachero con la quale ha avuto una relazione che si è conclusa nella primavera del 2020.

Durante il percorso nel programma di Rai 2 fece discutere per alcune esternazioni sessiste. "La donna può fare lo stesso lavoro dell'uomo ma la femmina normalmente stira mentre il maschio fa diverse cose come lavorare in fabbrica.

Non possono fare le stesse cose" - riferì provocando l'indignazione del web. Nonostante ciò George ha acquisito con il tempo un notevole seguito sia su Instagram (quasi 600mila follower) che su Tik Tok (un milione di fan).

George Ciupilan, dall'esordio nel reality Il Collegio a La Caserma

Dopo l'esperienza a Il Collegio George Ciupilan ha fatto parte del cast della prima edizione de La Caserma nel 2021.

Durante quest'esperienza il giovane si è avvicinato molto a Linda Mauri con la quale si è scambiato anche un bacio appassionato. Attualmente non sarebbe legato sentimentalmente. Il ventenne, che è sbarcato su OnlyFans, è un appassionato di sport e si allena costantemente in palestra e sui social mostra spesso fisico scolpito e addominali.

Giocare a calcio e ballare latino americano sono tra le sue passioni. Secondo il sito web Pipol Tv le catene al polso pubblicate su Stories da Alfonso Signorini per indicare il terzo concorrente del GF Vip apparterrebbero al giovane di origini rumene che a settembre dovrebbe varcare la porta rossa della casa più spiata degli italiani per partecipare al suo terzo reality.