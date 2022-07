Francesco Moser e Carla Merz dopo 40 anni di matrimonio hanno divorziato. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Ignazio Moser per la prima volta ha parlato della rottura dei suoi genitori. Il 30enne ha ammesso di non aver compreso il clamore mediatico suscitato dalla notizia e ha rivelato che non ama parlare di tale argomento.

Le parole di Ignazio

Al magazine diretto da Alfonso Signorini, Ignazio Moser ha affrontato per la prima volta l'argomento legato al divorzio dei suoi genitori. Il 30enne ha ammesso: "Non è un argomento di cui parlo volentieri".

A tal proposito il giovane ha spiegato di non aver compreso perché la notizia ha avuto una risonanza mediatica molto elevata: "La notizia è uscita così".

Francesco Moser e Carla Merz erano separati da tre anni e solamente a luglio 2022 hanno deciso di ufficializzare il divorzio. Sia l'ex campione di ciclismo che la moglie hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla fine del matrimonio. Per questo motivo anche i figli dell'ex coppia hanno sempre preferito non commentare pubblicamente la rottura dei genitori. Ignazio ha ammesso che vorrebbe continuare a mantenere il silenzio sulla fine del matrimonio di mamma Carla e papà Francesco.

I presunti motivi del divorzio

Stando alle indiscrezioni riportate da DiPiù, Carla Merz e Francesco Moser potrebbero avere optato per il divorzio per una serie di divergenze.

Nel dettaglio, la signora Carla, tra gli altri problemi, potrebbe non avere nemmeno gradito il Gossip che da qualche anno a questa parte ha "investito" la famiglia Moser. Il fidanzamento di Ignazio con Cecilia Rodriguez ha acceso i riflettori su Trento: la coppia si è conosciuta all'interno della casa del Grande Fratello Vip e la sorella di Belen Rodriguez all'epoca era impegnata con Francesco Monte.

Inoltre, la donna non gradirebbe l'assidua presenza della famiglia Rodriguez in quel di Trento. Stando ad alcuni amici della signora Carla, la donna non avrebbe mai voluto fotografarsi con la nuora proprio perché tra le due non ci sarebbe un rapporto confidenziale.

Al contrario, l'ex marito Francesco Moser avrebbe accolto da subito la compagna del figlio minore.

Lo stesso ex ciclista in alcune occasioni ha anche rilasciato delle interviste riguardanti la vita privata di suo figlio. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni sul rapporto poco idilliaco tra Carla Merz e Cecilia Rodriguez poiché non c'è una conferma da parte delle dirette interessate.

Moser e Carla erano separati da diversi anni, ma solamente nei giorni scorsi hanno deciso di ufficializzare il divorzio. Attualmente vivono entrambi in case separate e con la donna è andata anche una figlia, Francesca.