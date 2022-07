Cosa succede nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda da settembre? Le prime anticipazioni, sul nuovo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e nuovi ingressi che non passeranno inosservati.

Spazio in primis alle vicende di Vittorio Conti che, in questo nuovo capitolo della soap, cambierà radicalmente pagina, mettendo una pietra sopra a quel passato doloroso che lo vedeva legato a Marta Guarnieri.

Occhi puntati anche sulle vicende di Adelaide che, nei prossimi episodi della settima stagione, mostrerà tutta la sua spietatezza nei confronti di Umberto e Flora.

Cosa succede nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 da settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre rivelano che si partirà subito con Vittorio e Adelaide, che saranno impegnati nella gestione del grande magazzino.

Dopo che Umberto Guarnieri ha perso le sue quote del negozio, ecco che la contessa Adelaide si è ritrovata al potere al fianco di Vittorio e non esiterà, fin dal primo momento, ad attuare tutte le sue strategie.

Adelaide, infatti, si mostrerà particolarmente "spietata" nei confronti di Umberto e della sua nuova fiamma Flora Ravasi, che intende punire in tutti i modi.

Adelaide 'spietata' con Umberto e Flora ne Il Paradiso delle signore 7

La contessa non ha affatto digerito la mancanza di rispetto da parte del commendatore Guarnieri che, di punto in bianco, ha scelto di chiudere la loro relazione per fidanzarsi ufficialmente con la stilista Flora.

Ecco allora che, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, Adelaide deciderà di vendicarsi di Flora e lo farà provando in tutti i modi a farla licenziare dal negozio.

Pur essendo estremamente talentuosa e malgrado il successo ottenuto in questi mesi al Paradiso delle signore, Flora si ritroverà a rischiare il suo posto di lavoro e dovrà vedersela così con la crudeltà della contessa Di Sant'Erasmo, pronta ad avere la meglio in questa sua nuova battaglia.

Vittorio pronto a voltare pagina: anticipazioni Il Paradiso 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che da settembre ci sarà spazio anche per l'arrivo di Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo, un'imprenditrice che darà una mano a Vittorio e Adelaide nella gestione del grande magazzino milanese.

La presenza di Matilde si rivelerà di grande importanza per Vittorio, dato che tra i due nascerà un rapporto particolarmente intenso e del tutto inaspettato, che li porterà a creare una sintonia speciale.

Insomma, per Vittorio sarà il momento di voltare pagina dopo un periodo non proprio facile, dovuto alla fine della sua relazione con Marta, e al rischio di perdere per sempre il controllo e la gestione del Paradiso delle signore per colpa di Dante Romagnoli.