Smarrire la valigia in viaggio è una brutta esperienza, ma può accadere. Se succede per due volte nell'arco della stessa vacanza diventa una vera disavventura. Questo è ciò che è accaduto a Gianni Sperti, che in vacanza in Egitto ha dovuto affrontare parte del suo soggiorno senza effetti personali. Solo qualche giorno fa l'opinionista di Uomini e donne raccontava ai suoi follower di aver ritrovato il suo bagaglio dopo cinque giorni dall'arrivo in terra straniera, solo perché lui stesso si era messo alla ricerca ottenendo un permesso per entrare del deposito dell'aeroporto.

Ora l'ex ballerino si è trovato a raccontare che per la seconda volta si è ripetuto l'incidente. Arrivato a Luxor, Sperti ha scoperto che la valigia non è arrivata con lui.

Nuovi problemi in viaggio per Gianni

"La maledizione del Nilo": così Gianni Sperti, tra i serio e il faceto, ha ironizzato sule disavventure che sta vivendo in vacanza. Lontano dal piccolo schermo per la pausa estiva di Uomini e Donne, l'opinionista è partito alla volta del Nord Africa per godersi un po' di relax, ma la vacanza è sta un po' movimentata. Infatti giunto a Il Cairo, sua prima tappa del viaggio, Gianni ha scoperto che il bagaglio non era arrivato: per ben cinque giorni ha dovuto fare a meno di tutte le sue cose.

Fortunatamente il problema si è risolto, ma dopo poco si è ripresentato.

"Potete immaginare la paura che avevo a imbarcare il mio bagaglio", ha spiegato Sperti in una storia su Instagram, raccontando di aver preso un aereo diretto a Luxor. "Paura fondata, perché il bagaglio non è arrivato", ha proseguito Sperti, che ha affermato che mai più sceglierà la compagnia aerea che gli ha causato tutti questi problemi.

Per fortuna stavolta l'opinionista ha deciso di portare con sé la macchina fotografica. Per fortuna l'inconveniente è durato perché, come affermato dall'opinionista, questa volta in aaeroporto "si è fatto sentire".

La frecciatina a Gemma Galgani

Gianni ha concluso che in tanti viaggi che ha fatto, visto che viaggiare è una sua grande passione, non gli è mai successa una cosa del genere.

Certo, sono inconvenienti poco piacevoli, ma nei giorni scorsi Gianni ha potuto vedere dei luoghi molto belli. Tra questi il museo de Il Cairo e proprio da lì il suo pensiero è andato a Gemma Galgani.

Parlando delle mummie viste, per l'opinionista UeD non è stato possibile non fare riferimento alla dama torinese che spesso Tina Cipollari paragona a questi reperti archeologici, lanciandole una frecciatina.