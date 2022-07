Non sarebbe ancora ufficiale il cast della ventiduesima edizione di Amici. Le ultime indiscrezioni, infatti, fanno ipotizzare che Anna Pettinelli potrebbe non lasciare il talent-show come si è vociferato nei giorni scorsi. Nel corso di una chiacchierata con la collega Lorella Cuccarini, la romana ha parlato dell'esperienza da professoresse che condividono e l'ha salutata dandole appuntamento a prestissimo. Secondo alcuni fan, la speaker radiofonica potrebbe essere riconfermata come docente di canto, anche se il ritorno di Arisa cambierebbe ugualmente la commissione interna di categoria.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Anna Pettinelli è da giorni sulla bocca di tutti: secondo i giornalisti, infatti, la romana e Veronica Peparini sarebbero fuori dal cast della prossima edizione di Amici. Le due non figurerebbero tra i professori della commissione interna 2022/2023, che invece si starebbe preparando per accogliere la new entry Emanuel Lo e la rientrante Arisa.

Quando ormai sembrava certo l'addio della donna al talent-show di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini ha pubblicato sul proprio canale Youtube un'intervista molto interessante alla collega.

Alcune dichiarazioni dell'insegnante di Canale 5, infatti, dai fan sono state interpretate come una possibile apertura alla sua riconferma dietro la cattedra, nonché una smentita velata a tutti i recente rumor.

La formazione completa di Amici 22

Dopo aver chiacchierato con Lorella su svariati argomenti (tra cui il rapporto conflittuale che ha da anni con Rudy Zerbi), Anna Pettinelli ha concluso l'intervista con un saluto che ha spiazzato gli utenti.

"A prestissimo", ha detto la romana a Cuccarini lasciando intendere che a breve si sarebbero riviste probabilmente per motivi di lavoro.

Alcuni fan di Amici, dunque, non escludono che la speaker radiofonica possa essere stata riconfermata nel cast della prossima edizione del talent-show e che i rumor che sono circolati ultimamente siano infondati.

Molti giornalisti, infatti, hanno sostenuto che a settembre Arisa avrebbe preso il posto di Anna nella commissione interna di canto, che sarebbe poi stata completata da Zerbi e Cuccarini.

Cambiamenti tra i docenti di ballo di Amici

Il ritorno di Arisa non è l'unica novità che i giornalisti hanno riportato sul cast di Amici 22. Secondo Davide Maggio, infatti, anche tra i professori di ballo cambierà qualcosa dopo le vacanze d'estate.

Riconfermati Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, a lasciare la commissione interna dopo 9 anni sarebbe Veronica Peparini.

La coreografa avrebbe deciso di intraprendere nuove strade professionali (anche se alcuni rumor parlano di malumori con chi lavora per il programma di Canale 5), per questo al suo posto sarebbe stato scelto Emanuel Lo.

Sarebbero due, dunque, le new entry tra gli insegnanti che tra un paio di mesi saranno alla guida di sei squadre, tutte in corsa verso la fase serale della trasmissione.

Nelle precedenti settimane si è anche vociferato del possibile esordio nel format Mediaset di Chiara Ferragni e Achille Lauro, "arruolati" da Maria De Filippi come mentori dei nuovi allievi della scuola: la popolare fashion blogger, in particolare, sarebbe stata selezionata dalla presentatrice per occuparsi dei look di tutti i vari membri del cast (ragazzi e docenti in primis) ma lo farebbe a distanza, ovvero con collegamenti settimanali da casa.