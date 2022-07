L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 ritorna in onda da settembre in poi su Rai 1 e non mancheranno i colpi di scena. Nuovi retroscena su quello che succederà nel corso della prossima stagione sono stati svelati dall'attrice Vanessa Gravina, alias Adelaide.

Anche in questo nuovo capitolo tornerà al centro dell'attenzione dato che, il suo scopo primario, sarà quello di vendicarsi di Umberto e di fargliela pagare per averle voltato le spalle.

Ma, Umberto Guarnieri, non sarà l'unico a finire nel mirino della contessa, dato che si scaglierà anche contro la sua fidanzata Flora Ravasi.

I retroscena su Adelaide de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che la contessa Adelaide tornerà agguerrita più che mai, pronta a fargliela pagare ad Umberto per averle voltato le spalle e per essere uscito allo scoperto assieme a Flora Ravasi.

"La contessa porterà un po' di inferno al Paradiso delle signore", ha raccontato in anteprima l'attrice Vanessa Gravina, confermando così che il clima sarà a dir poco rovente anche in questa settima stagione.

La contessa, infatti, è una donna che si sente ferita dato che in questi anni ha dato amore incondizionato ad Umberto e lui le ha voltato le spalle da un momento all'altro, senza darle neppure un "preavviso".

'Guerra cruenta al Paradiso', ecco cosa succederà nelle nuove puntate

"In questa nuova stagione ci sarà una guerra cruenta in cui Adelaide farà di tutto per far fuori Flora", ha svelato l'attrice Vanessa Gravina.

Insomma, Adelaide proverà in tutti i modi a far sì che la giovane stilista Flora Ravasi venga estromessa dal grande magazzino, dopo che in questo ultimo periodo è diventata la vera "punta di diamante" del negozio.

Tuttavia, la guerra tra le due donne si preannuncia particolarmente rovente, dato che la stessa Flora non avrà alcuna intenzione di mollare la presa così facilmente e farà di tutto per difendere il suo ruolo all'interno del Paradiso.

Adelaide si allea con Marcello ne Il Paradiso delle signore 7

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché sempre stando ai retroscena su Il Paradiso delle signore 7 svelati in anteprima dall'attrice Vanessa Gravina in una recente intervista, per la contessa arriverà il momento anche di una nuova alleanza.

"Nascerà una grande alleanza con Marcello che è l'abbandonato effettivo della serie", ha svelato l'attrice aggiungendo che questa alleanza del tutto inaspettata tra i due, porterà a dei risvolti inattesi ma che andranno a buon fine.

Cosa bisogna aspettarsi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi in onda da settembre in poi su Rai 1.