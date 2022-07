L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 promette grandi sorprese e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 12 settembre in poi su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo personaggio.

Trattasi di Matilde Frigerio in Sant'Erasmo, interpretata dall'attrice Chiara Baschetti, che si appresta a diventare uno dei volti di punta di questa attesissima nuova stagione della soap opera pomeridiana.

Matilde arriverà a Milano dopo essere "scappata" da suo marito, Tancredi Di Sant'Erasmo, nonché fratello di Marco.

Matilde 'scappa' dal marito Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che nel corso delle nuove puntate previste dal 12 settembre in poi in tv, ci sarà spazio per l'arrivo di Matilde Frigerio.

Matilde è la moglie di Tancredi Di Sant'Erasmo, fratello di Marco e quindi cognata di quest'ultimo. Il loro è stato un matrimonio segnato dal grande amore anche se, col passare degli anni, la situazione ha assunto una piega del tutto inaspettata.

Tancredi ha cominciato a maturare una visione secondo cui, sua moglie, sarebbe dovuta restare in casa e prendersi cura del focolare domestico, rendendolo piacevole e confortante per suo marito, al rientro dopo una giornata intensa di lavoro.

Matilde conquista Vittorio Conti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Matilde, invece, è una donna indipendente che ha sempre lavorato: ha ereditato un noto mobilificio da suo padre che poi è andato distrutto in seguito ad un incendio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, rivelano che Matilde deciderà così di "scappare" dal marito per trasferirsi un po' di tempo a Milano, così da poter rivedere suo cognato Marco, col quale ha un rapporto speciale.

E, una volta arrivata in città, Matilde verrà "arruolata" dalla contessa per la gestione del grande magazzino, abdicando così al suo ruolo operativo.

Grazie alla sua intraprendenza e alle sue idee vincenti, Matilde Frigerio riuscirà a conquistare la fiducia di Vittorio Conti.

Tra Matilde e Vittorio scoppia l'amore ne Il Paradiso 7?

Cosa succederà a questo punto? Dopo aver conquistato la fiducia di Vittorio sul piano lavorativo, Matilde riuscirà a conquistare anche il cuore del tenebroso proprietario del Paradiso delle signore?

Del resto, in una recente intervista, era stato proprio Alessandro Tersigni a svelare che in questa settima stagione, per Vittorio sarebbe arrivato il momento di voltare pagina dal punto di vista sentimentale, grazie all'arrivo di un nuovo amore.

Tra Matilde e Vittorio, quindi, non è escluso che possa scoccare la scintilla nel corso della settima stagione e dare il via ad una nuova storia d'amore che, sicuramente, non deluderebbe le aspettative dei tantissimi fan e appassionati della soap opera.