Continua su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa tutti i giorni della settimana con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 1 a sabato 6 agosto, Liam deciderà di costituirsi alla polizia nonostante Bill cercherà in ogni modo di fargli cambiare idea. Alla fine il ragazzo sarà arrestato. Inoltre Carter tornerà insieme a Zoe, mentre Steffy e Finnegan annunceranno che nascerà presto un maschietto.

Quinn e Carter decidono di interrompere i loro incontri segreti

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dall'1 al 6 agosto, Bill inviterà Hope e Liam a prendersi 24 ore di tempo per riflettere cosa decidere. I due giovani passeranno la notte insieme e si giureranno amore eterno, ma ormai il ragazzo è propenso a recarsi nella centrale di polizia. Intanto Brooke si accorgerà che Bill non è entusiasta che Hope e Liam stiano assieme e deciderà di confrontarsi con Ridge per l'accaduto. Inoltre Carter alla fine ha scelto di riprovarci nuovamente con Zoe, mentre Quinn non ha nessuna voglia di allontanarsi da Eric. Pertanto sia lo Walton che la Fuller, decideranno di comune accordo di non proseguire la loro relazione segreta.

Brooke dice a Ridge che sta iniziando a fidarsi di Thomas

Secondo le anticipazioni televisive fino al 6 agosto, Hope comprenderà che Liam potrebbe passare molto tempo in carcere e penserà se sia il caso che lui si costituisca. Bill contatterà Liam e lo spronerà a non rivelare nulla. Wyatt però lo presserà per sapere cosa sta succedendo.

Intanto Brooke racconterà a Ridge che ha iniziato a fidarsi di Thomas. Quest'ultimo parlerà con il padre e gli dirà di essere felice che Hope e Liam abbiano risolto i loro problemi matrimoniali. Inoltre Finn e Steffy scopriranno che saranno presto genitori di un maschio.

Nel frattempo Bill proverà a far cambiare idea al figlio, ma ormai Liam ha deciso di raccontare tutto alla polizia e Hope andrà insieme a lui.

Baker gli chiederà subito il motivo per il quale si è presentato. In tutto questo Steffy e Finnegan riveleranno alle loro famiglie il sesso del nascituro, mentre il giovane Spencer davanti al detective dirà espressamente di essere il responsabile dell'incidente che ha poi determinato il decesso di Vinny.

Baker è convinto che Liam è il colpevole

In base agli spoiler della prossima settimana, andrà avanti l'interrogatorio nel corso del quale usciranno fuori degli elementi che lo metteranno davanti alle proprie responsabilità. Baker sarà convinto che lui sia il colpevole, ma Liam continuerà a confermare la sua versione dei fatti. Intanto pure Bill andrà a parlare con il detective e gli spiegherà cosa è successo.

Infine Hope racconterà a sua madre che Liam ha investito Vinny e che è stato messo in stato di fermo. La giovane Logan aggiungerà che dovrebbe essere arrestato Bill, in quanto successivamente non ha soccorso il ragazzo ma anzi ha provveduto a cancellare tutte le prove.