Nella giornata di sabato 16 luglio si è svolto il Festival Cinema e Televisione a Benevento. In tale occasione, quattro dei protagonisti del cast de Il Paradiso delle signore hanno presenziato all'evento e hanno anche rilasciato alcune dichiarazioni su quanto accadrà nella settima stagione della fiction di Rai 1.

A tal proposito, Alessandro Tersigni, che presta il volto a Vittorio ha rivelato che nel negozio arriveranno due nuove Veneri e che il personaggio di Conti troverà l'amore.

Il Paradiso delle signore 7, anticipazioni: due nuove Veneri nel negozio di moda

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmesse dal mese di settembre, ci saranno nuovi ingressi nel cast della fiction di Rai 1.

Durante un'intervista rilasciata a Benevento, in occasione del Festival Cinema e Televisione, Alessandro Tersigni ha annunciato qualche novità per quanto riguarda i protagonisti della soap opera pomeridiana. In particolar modo, l'attore romano ha parlato di: ''Due nuove Veneri'', non rivelando i loro nomi.

Durante l'intervista rilasciata ai giornalisti intervenuti a Benevento, l'interprete di Vittorio Conti ha annunciato che, nei nuovi episodi della fiction di Rai 1, qualche attore lascerà il cast.

Attualmente, però, non sono trapelati indizi su chi saranno gli attori che diranno addio alla soap. In aggiunta a quanto rivelato, Alessandro Tersigni ha spiegato che, in ogni caso, non si tratterà di lui, né degli attori di Ludovica, Adelaide e Ferdinando.

In base a quanto finora è trapelato in rete sembrerebbe che Mariavittoria Cozzella, che presta il volto a Dora Vianello, non sia ancora tornata sul set e, quindi, potrebbe essere uno dei personaggi mancanti.

Il Paradiso 7: Vittorio Conti avrà un nuovo amore

Fra le vicende che accadranno nella settima stagione della fiction, inoltre, ci saranno novità sentimentali per Vittorio che, nei nuovi episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo a partire da settembre, troverà l'amore e questa nuova partner di Conti avrà un legame con Adelaide.

A tal proposito, l'attore ha dichiarato: ''Una nuova partner per Vittorio Conti''. Quest' ultima, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere il nuovo personaggio di Matilde Frigerio.

Nell'intervista, inoltre, Alessandro Tersigni ha spiegato che nel negozio di moda ci saranno anche due nuovi personaggi maschili: uno sarà il contabile dell'atelier, mentre l'altro sarà un magazziniere.