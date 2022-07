Alessia Cammarota ha confessato ai suoi fan che sta attraversando un periodo non facile. Dopo tale annuncio, sui social ha preso piede sempre di più l'idea che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne e il marito Aldo Palmeri fossero in procinto di separazione. Nulla di più falso: a spiegare come stanno veramente le cose è intervenuta sui social la diretta interessata. Alessia non solo ha smentito tutti i pettegolezzi relativi al suo matrimonio e alla sua famiglia, ma ha aggiunto di necessitare di un po' di relax, visti i numerosi incarichi di responsabilità che ha le hanno procurato un po' di stress.

Per fortuna, però, non si tratta di nulla di grave.

Alessia rassicura i fan: 'Io non sto divorziando'

"Non so cosa ve lo faccia pensare ma io non sto divorziando. Io e Aldo stiamo benissimo insieme" ha esordito Alessia in una Instagram story bloccando sul nascere le false voci che volevano il suo matrimonio in crisi. E, in effetti, questa era stata una deduzione dei fan visto che l'ex corteggiatrice UeD non aveva mai fatto riferimento ad alcuna difficoltà con il marito. Cammarota, così, ha colto l'occasione anche per smentire le voci di una nuova gravidanza: dopo l'aborto spontaneo dell'anno scorso, Alessia non ha intenzione di allargare ancora la famiglia.

"Semplicemente per me quest'ultimo periodo è stato un periodo di forte stress" ha affermato poi Alessia spiegando che ha molte responsabilità sul lavoro e ciò le ha provocato qualche piccolo problema a livello fisico.

Ma subito la moglie di Aldo ha tranquillizzato tutti aggiungendo che si tratta di un problema che si risolverà senza complicazioni con un po' di relax e una piccola "curetta".

Aldo e Alessia più uniti che mai

"Tutto tornerà alla normalità. Mi devo dare una calmata" ha proseguito il suo piccolo sfogo Alessia senza dimenticare di dire che necessita di una vacanza.

Cammarota ha poi detto di sentirsi un po' sottosopra in questo periodo e ha chiesto ai fan perché lo trovano strano, visto che è una condizione che tutti possono sperimentare in determinati momenti della loro vita. "E meno male che c'è Aldone che almeno mio prende e mi fa ridere come una bambina. Meno male che c'è lui" ha concluso Alessia confermando così che con il marito va tutto a gonfie vele.

Aldo e Alessia sono une delle coppie più seguite tra quelle che sono uscite dal programma di Uomini e Donne con tanto di matrimonio ed ecografia del primogenito mostrate in tv. I due hanno poi affrontato un momento di crisi, legato a un allontanamento dell'ex tronista. La coppia si è ritrovata in seguito e ha deciso di allargare la famiglia. L'arrivo di un secondo figlio li ha uniti ancora di più. Poi il trauma di un aborto spontaneo che non ha separato Aldo e Alessia, ad oggi più uniti che mai.