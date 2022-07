C'è grande attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle signore. Le riprese delle nuove puntate della fiction di Rai 1 sono iniziate lunedì 30 maggio e nei nuovi episodi si preannunciano colpi di scena che riguarderanno Vittorio. Nella serata di mercoledì 27 luglio, Alessandro Tersigni, che presta il volto al direttore del negozio di moda, ha rivelato che il suo personaggio lascerà Milano e si recherà all'estero ma, poi, tornerà in Italia. Nel frattempo, durante l'assenza di Vittorio, Adelaide avrà a che fare con Roberto Landi, braccio destro di Conti.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Vittorio Conti lascia Milano

Nell'ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Adelaide era diventata comproprietaria de Il Paradiso delle signore. La contessa, infatti, era riuscita ad ottenere le quote del negozio da Dante Romagnoli. Nei nuovi episodi, la cognata di Umberto Guarnieri inizierà a lavorare nell'atelier e, ad un certo punto, avrà campo libero, perché Vittorio andrà all'estero. Alessandro Tersigni, che dalla prima puntata della fiction di Rai 1 presta il volto a Conti, ha rivelato in un'intervista che il suo personaggio lascerà il capoluogo lombardo per andare fuori dall'Italia.

Il Paradiso delle signore, trame: Vittorio va all'estero, ma tornerà a Milano

Nel dettaglio, Alessandro Tersigni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quello che i telespettatori vedranno sul piccolo schermo nei nuovi episodi che andranno in onda da lunedì 12 settembre. In particolar modo, l'attore ha dichiarato: ''Vittorio è andato all'estero''.

Al momento, però, non è ancora trapelato nessun indizio che spieghi come mai Conti lascerà Milano per un po' di tempo. Pertanto, non è ancora possibile sapere se il direttore de Il Paradiso delle signore andrà lontano dall'Italia per amore, magari per andare a trovare Marta, oppure si tratterà di una trasferta lavorativa.

Il Paradiso delle signore 7: Adelaide ha a che fare con Roberto, durante l'assenza di Vittorio

Durante l'assenza di Vittorio, inoltre, ci saranno importanti novità nel negozio di moda. In particolar modo, Adelaide, che è riuscita a diventare comproprietaria dell'atelier, dovrà avere a che fare con Roberto, mentre Conti sarà lontano dall'Italia. Infatti, il direttore lascerà campo libero al suo amico e collega Landi, che dovrà divincolarsi con la contessa Di Sant'Erasmo. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire le motivazioni che porteranno Vittorio Conti lontano da Milano e se c'entrerà l'amore o qualche altro motivo.