L'addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad essere al centro del Gossip e, intanto, in queste ultime ore emergono nuovi retroscena sui motivi che avrebbero portato i due protagonisti dello showbiz a chiudere il loro matrimonio.

Stando alle ultime indiscrezioni, una delle cause avrebbe a che fare con dei messaggi piccanti che la conduttrice de L'Isola dei famosi si sarebbe scambiata con il giovane Antonino Spinalbese, noto alle cronache per essere l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, nonché padre di sua figlia Luna Marì.

Intanto, Francesco Totti è stato beccato dai paparazzi della rivista diretta da Signorini, in compagnia di Noemi, colei che sarebbe la sua nuova fiamma.

I retroscena sull'addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: spunta l'ex di Belen

Nel dettaglio, dopo l'annuncio ufficiale della separazione, Ilary Blasi e Totti hanno scelto di perseguire la strada del silenzio ma sui giornali non si fa altro che parlare di questa separazione che ha scosso milioni di tifosi e appassionati della coppia.

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, uno dei motivi di questa separazione potrebbe avere a che fare anche con la scoperta di alcuni messaggi piccanti che l'ex pupone della Roma avrebbe trovato sul cellulare della ex moglie.

Si vocifera, infatti, che la padrona di casa de L'Isola dei famosi si sarebbe sentita con l'ex di Belen, Antonino Spinalbese il quale non avrebbe risparmiato dei complimenti alla ormai ex signora Totti.

Spinalbese e i presunti messaggi piccanti con Ilary Blasi

Messaggi che potrebbero aver fatto traboccare il caso in casa Totti, anche se al momento i due diretti interessati hanno scelto di non dare ulteriori spiegazioni su quanto è accaduto.

L'ex di Belen, invece, al momento è tra i concorrenti in lizza per il prossimo Grande Fratello Vip 7 in onda su Canale 5 da settembre, occasione dove potrebbe parlare di questi rumor che lo riguardano.

Intanto, mentre Ilary Blasi ha recentemente pubblicato degli scatti che la ritraggono in vacanza assieme ai suoi figli, in Tanzania, Francesco Totti è stato beccato dai paparazzi in compagnia di colei che sarebbe la sua nuova fiamma.

Francesco Totti beccato in compagnia di Noemi Bocchi (Foto)

Trattasi di Noemi Bocchi, con la quale l'ex porta-bandiera della Roma era stato beccato già in diverse occasioni passate, seppur a debita distanza.

Stando alla ricostruzione fatta sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbe in corso un vero e proprio flirt, e l'ormai ex marito di Ilary Blasi sarebbe stato beccato in piena notte proprio mentre usciva dall'appartamento di colei che sarebbe la sua nuova fiamma.