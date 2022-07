Tra i volti storici di Un posto al sole vi è sicuramente Patrizio Rispo, alias Raffaele Giordano, il celebre e inimitabile portiere di Palazzo Palladini, che continua ad essere al centro delle dinamiche della soap opera serale di Rai 3.

In queste ore, l'attore si è confessato in tv nella trasmissione del mezzogiorno "Camper" in onda tutti i giorni su Rai 1 ed ha parlato del suo rapporto con il mare, lasciandosi andare a delle rivelazioni del tutto inaspettate.

L'attore della soap opera di Rai 3, infatti, ha raccontato di aver rischiato la vita in mare.

'Ho rischiato la vita in mare', svela l'attore di Raffaele nella soap Un posto al sole

Nel dettaglio, durante questa nuova intervista fiume concessa in televisione su Rai 1, l'attore di Raffaele Giordano nella soap Un posto al sole, ha raccontato per la prima volta di non aver sempre avuto un rapporto facile da gestire con il mare, dato che in alcune occasioni si è ritrovato ad affrontare delle situazioni a dir poco preoccupanti.

"Il mare va studiato con grande attenzione e competenza, io ho rischiato la vita in mare e sono rimasto al centro di una bufera", ha svelato l'attore della soap opera serale di Rai 3.

Nonostante il grande spavento e la paura provata in quei momenti, Patrizio Rispo ha sottolineato a chiare lettere che per lui il mare resta qualcosa di imprescindibile, di cui non può farne assolutamente a meno assieme ai cavali, l'altra sua grande passione.

'Ho avuto due tumori alla prostata', confessa l'attore di Raffaele

Durante la chiacchierata fatta in diretta tv su Rai 1, l'attore di Raffaele nella soap Un posto al sole ha poi parlato anche dei problemi di salute che ha dovuto affrontare nel corso dell'ultimo periodo.

"Ho avuto due tumori alla prostata, ora mi sento benissimo", ha raccontato Patrizio Rispo che ha superato con grande forza anche la malattia, rivelando di essere stato dimesso dall'ospedale il giorno dopo aver subito l'intervento.

E così, forte più che mai, Rispo è tornato sul set della soap opera dove da oltre venticinque anni veste i panni del portiere più famoso del piccolo schermo.

Raffaele al centro delle nuove trame di Un posto al sole su Rai 3

Anche nelle puntate attualmente in onda su Rai 3, Raffaele Giordano è al centro delle trame e dell'attenzione, dopo aver confessato alla sua famiglia di essere stato vittima dei ricatti da parte dei camorristi, i quali lo hanno tenuto sotto scacco con le loro minacce.

Ma non è finita qui, perché Raffaele dovrà fare i conti anche con sua moglie Ornella che, in queste nuove puntate di Un posto al sole, scoprirà dell'amicizia speciale che si è venuta a creare tra suo marito ed Elvira e non la prenderà per niente bene.