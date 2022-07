C'è grande attesa per le ultime quattro puntate della seconda stagione di Imma Tataranni. Nell'autunno 2022 andranno in onda gli episodi conclusivi della fiction di Rai 1. A tal proposito, il sostituto procuratore e Calogiuri erano stati fotografati vicini e Pietro riceverà sul suo cellulare la foto di sua moglie e del collega, in atteggiamenti equivoci. A quel punto, De Ruggeri crollerà vedendo lo scatto e, purtroppo, anche Vitali riceverà la stessa immagine sul telefono. Nel frattempo, Ippazio chiederà scusa a Pietro e informerà l'uomo di stare per convolare a nozze con Jessica.

Imma Tataranni 2, trame: Pietro riceve una foto di sua moglie con Calogiuri

Le ultime puntate della seconda stagione di Imma Tataranni, andate in onda sul piccolo schermo, non avevano chiarito alcune questioni rimaste in sospeso. In particolar modo, il sostituto procuratore e Calogiuri erano stati fotografati in atteggiamenti che avrebbero potuto essere considerati intimi e, pertanto, lasciavano intendere che qualcuno avrebbe potuto fare circolare gli scatti, rovinando il matrimonio di Imma. Infatti, negli ultimi quattro episodi conclusivi della fiction, che andranno in onda in televisione nell'autunno del 2022, Pietro riceverà sul suo telefonino la foto di sua moglie e Ippazio.

Imma Tataranni 2, prossime puntate: Calogiuri ha un confronto con Pietro

Nel momento in cui De Ruggeri vedrà l'immagine di Tataranni in compagnia del collega, l'uomo crollerà. Imma si era lasciata andare alla passione con Calogiuri soltanto una volta, quando la coppia si era baciata in ufficio, ma il sostituto procuratore aveva cercato di evitare ulteriori sbandate per il maresciallo.

Purtroppo, però, negli ultimi episodi della seconda stagione andati in onda su Rai 1, la moglie di Pietro e Ippazio erano stati fotografati mentre erano vicini, sulla scalinata di Matera e il fidanzato di Jessica abbracciava il magistrato, per sorreggerla dopo essere inciampata. Al momento, non è chiaro chi possa avere scattato le fotografie, ma il mandante è stato Saverio Romaniello.

Nell'ultimo episodio trasmesso in televisione, Imma aveva mentito a suo marito e si era recata a casa di Calogiuri e, anche in quel caso, la coppia era stata fotografata nel cuore della notte, mentre salivano le scale della casa del maresciallo. In quell'occasione, i due colleghi si erano recati nell'appartamento per raccogliere la deposizione di Giulio Bruno. Le anticipazioni delle ultime quattro puntate della seconda stagione di Imma Tataranni rivelano che anche Vitali riceverà le foto del sostituto procuratore e del maresciallo in atteggiamenti ambigui.

Imma Tataranni 2, ultime puntate: Pietro e Calogiuri hanno un confronto

Imma giurerà a suo marito di non averlo tradito con il collega e cercherà di sostenere le sue tesi, dicendo di non ricambiare i sentimenti per Ippazio.

La crisi fra i coniugi De Ruggeri sembrerà risolversi, quando Pietro incontrerà casualmente Calogiuri, che gli chiederà scusa. Il maresciallo, inoltre, informerà il marito di Tataranni di stare per convolare a nozze con la sua fidanzata Jessica e che nella sua vita c'è una grande novità. Al momento, però, le anticipazioni di Imma Tataranni non rivelano cosa accadrà nella vita di Ippazio, ma potrebbe essere ipotizzabile che Matarazzo aspetti un figlio. Pietro, pertanto, si tranquillizzerà, mentre sua moglie andrà su tutte le furie, perché il consorte ha creduto al suo collega e non a lei.