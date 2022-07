Luca Daffrè è stato uno degli ultimi concorrenti ad arrivare sull'Isola dei Famosi. Nonostante ciò, il 27enne è riuscito a farsi apprezzare dai telespettatori, piazzandosi al secondo posto nel programma alle spalle del vincitore Nicolas Vaporidis.

In un'intervista rilasciata a Fanpage, l'ex naufrago ha affrontato diversi argomenti. A proposito del cervo che porta tatuato sul petto, ha spiegato che per lui rappresenta il simbolo "del saper stare da soli".

Le parole dell'ex naufrago

Luca Daffrè durante la sua esperienza all'Isola dei Famosi ha saputo mettersi in gioco ed è riuscito a conquistare la stima di gran parte degli altri compagni d'avventura.

Il pubblico lo conosceva soprattutto per le partecipazioni a Uomini e Donne come corteggiatore, e a Temptation Island nel ruolo del tentatore.

Il 27enne di Trento ha un fisico curato e diversi tatuaggi, tra un cui un cervo sul petto. A Fanpage ha spiegato cosa significa per lui quel tattoo: "L'avevo fatto come simbolo della solitudine". L'ex naufrago ha rivelato anche che molte persone spesso fanno delle battute soprattutto in merito alle corna dell'animale.

Luca in un secondo momento ha ammesso: "Ovviamente, un po' me ne sono pentito (del tatuaggio del cervo, ndr) ma ormai è il mio riconoscimento".

La verità su Sophie Codegoni

In queste settimane si è parlato di un presunto flirt tra Luca Daffrè e Sophie Codegoni.

Il 27enne ha rivelato di aver frequentato per un breve periodo l'ex tronista di Uomini e Donne, definendo questa conoscenza: "Una cosa molto leggera". Ha poi precisato che sono rimasti in buoni rapporti.

Oggi l'ex naufrago è alla ricerca della donna ideale. Infatti desidera innamorarsi, anche se per lui questa non è un'ossessione: "Sono predisposto a trovare una persona che mi faccia battere il cuore ma so anche star bene da solo".

L'esperienza all'Isola dei Famosi

Luca Daffrè ha detto che prima dell'Isola dei Famosi veniva considerato come un bel ragazzo ma privo di carattere, il tipico "bello che non balla". In Honduras, invece, è riuscito a farsi apprezzare dagli altri concorrenti e dai telespettatori.

Com'è riuscito a raggiungere questo risultato? Il 27enne ha sottolineato che, essendo entrato nel gioco dopo gli altri, aveva a disposizione più energie che ha voluto spendere per aiutare i compagni d'avventura che erano sull'isola da ormai più di 90 giorni.

E poi si è mostrato al pubblico per quello che è sempre stato nella vita di tutti i giorni: "Ho tirato fuori la mia semplicità".

Daffrè ha anche evidenziato come un aspetto della sua personalità tenda spesso ad essere travisato: "La mia educazione è stata scambiata per mancanza di carattere".

In merito al ritorno alla vita quotidiana dopo l'Isola dei Famosi, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne si è detto ancora un po' scombussolato.