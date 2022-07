In queste settimane si è parlato di un possibile colpo di scena che avrebbe movimentato le trame estive di Un posto al sole. Tale voce, nata da alcune dichiarazioni di Ilenia Lazzarin, ha dato adito a numerose teorie tra cui alcune totalmente prive di fondamento come la morte di Raffaele Giordano. Tralasciando scenari improbabili, va detto che risulta verosimile che in questa storyline della camorra qualcuno dei protagonisti possa in effetti soccombere. In particolare ad essere più a rischio sarebbe il padre di Clara, l'ex boss Mariano Tregara.

L'ex boss della camorra in grave pericolo

Mariano Tregara (Lello Giulivo) attualmente si trova sotto la protezione delle forze dell'ordine, tuttavia qualcosa presto potrebbe andare storto. Le anticipazioni confermano infatti che l'uomo sarebbe in pericolo di vita anche in carcere.

Nelle puntate attuali l'ex boss ha intrapreso un percorso di fede, che però non gli ha fatto ottenere il perdono di sua figlia Clara (Imma Pirone). In questo contesto risulta verosimile che una sua morte, se sensata, potrebbe andare a chiudere un cerchio, donandogli la redenzione che cercava. Sarebbe un finale giusto e dignitoso per un personaggio carismatico, ma che ha commesso troppi crimini per essere riabilitato agli occhi degli spettatori.

Problemi in casa Giordano

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Raffaele (Patrizio Rispo) avrà un drammatico confronto con il magistrato Nicotera (Paolo Romano), nel quale gli confesserà tutta la verità sulle minacce e i ricatti subiti dai camorristi, capeggiati da Lello Valsano. Eugenio comprenderà le azioni dell'uomo, tuttavia non riuscirà ad accettare le bugie raccontategli da sua moglie Viola (Ilenia Lazzarin) e questo porterà a una crisi della coppia.

Nel frattempo anche Ornella (Marina Giulia Cavalli) verrà a conoscenza dei fatti, tuttavia non viene svelato come reagirà la donna e se si troverà in pericolo.

Un posto al sole, trame luglio: maxi operazione contro la camorra

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nicotera ed il suo collega Vito saranno a capo di una delicatissima operazione contro il clan Argento.

I due magistrati, consapevoli che questo sia il punto di svolta di un'operazione durata anni, osserveranno con preoccupazione l'esito del maxi blitz anti camorra. I due magistrati inoltre saranno molto tesi all'idea che che un eventuale scontro a fuoco potrebbe finire in una carneficina

A quanto pare però l'operazione sarà un successo e molti affiliati del clan verranno assicurati alla giustizia. Le anticipazioni però non confermano l'arresto di Lello Valsano e non chiariscono se, in questa vicenda, qualcuno dei protagonisti possa essere in pericolo di vita.