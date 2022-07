Mina Settembre 2 sta per tornare con le nuove puntate inedite. Le anticipazioni della fiction con Serena Rossi rivelano che l'appuntamento è confermato a partire dal prossimo 25 settembre, data in cui è prevista la prima delle sei puntate di questa seconda attesissima stagione.

I colpi di scena non mancheranno e, per la protagonista Gelsomina, arriverà il momento di fare la fatidica scelta finale tra il suo ex marito Claudio e la sua nuova fiamma, il ginecologo Domenico.

La nuova vita di Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Mina Settembre 2 rivelano che la protagonista si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita, dopo aver appreso una serie di notizie che l'hanno provata profondamente.

Proprio sul finale della prima stagione, Gelsomina ha scoperto che la sua migliore amica Irene è stata per diverso tempo l'amante di suo padre e che insieme hanno avuto anche un figlio.

Trattasi del piccolo Gianluca, il figlio di Irene che in realtà è anche figlio del papà di Mina, nonché suo fratello. Un vero choc per l'assistente sociale, che si è ritrovata a fare i conti con questa serie di novità che l'hanno profondamente segnata e portata a rimettere in discussione tutta la sua vita.

Le prime anticipazioni su Mina Settembre 2: ecco cosa succederà

Cosa succederà a questo punto nella seconda stagione prevista da settembre in poi su Rai 1? Le anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che la protagonista si ritroverà a dover affrontare un bel po' di cambiamenti, legati anche alla sua vita privata.

Sì, perché nel finale della prima stagione Mina si è ritrovata divisa tra il suo ex marito Claudio e l'aitante ginecologo Domenico, che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Corteggiata e desiderata da entrambi, Gelsomina ha preferito non sbilanciarsi più di tanto ed ha chiesto del tempo per riflettere e capire il da farsi.

La scelta di Mina e il ritorno di Domenico: anticipazioni Mina Settembre nuove puntate

Nel corso delle nuove puntate della seconda stagione, per lei arriverà il momento della fatidica scelta finale. Le anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che Gelsomina deciderà di concedere una seconda possibilità al suo ex marito Claudio, con il quale proverà a riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Ma non è finita qui, perché in questo secondo capitolo della fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, è previsto anche il ritorno in scena di Domenico.

Il ginecologo rimetterà piede a Napoli e fin dal primo momento dimostrerà di non aver dimenticato per niente la sua amata Gelsomina, tanto da rimetterla nuovamente in crisi dal punto di vista sentimentale.