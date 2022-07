Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 25 luglio, ci saranno importanti novità per alcuni dei protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Franco, Angela e Katia saranno in ansia per la partenza di Nunzio e Chiara, mentre Manuela leggerà alcuni messaggi sul cellulare di Micaela e si preoccuperà per qualcuno che le sta molto a cuore. Nel frattempo, Speranza e Mariella tenteranno di aiutare Espedito e Samuel a trovare un punto di incontro, ma Guido tenterà di dissuaderle.

Un posto al sole, trama 25/7: Franco, Angela e Katia in ansia per Nunzio e Chiara

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Chiara aveva proposto a Nunzio di scappare lontano dall’Italia e rifarsi una nuova vita all’estero, in modo da non essere arrestata. A quel punto, Cammarota aveva chiesto aiuto a suo padre, in modo da ottenere i documenti falsi per scappare. Nell’episodio che verrà trasmesso in televisione il 25 luglio, la partenza dei due fidanzati sarà sempre più vicina. Le anticipazioni della puntata 5996 rivelano che Franco, Angela e Katia inizieranno ad essere in ansia per la fuga all’estero di Nunzio e Chiara. Inoltre, i piani di partenza di Cammarota e Petrone potrebbero andare non come previsto.

Al momento, però, non è chiaro se qualcuno o qualcosa impedirà ai ragazzi di scappare all’estero o se riusciranno nel loro intento di scappare lontano da Napoli.

Un posto al sole, puntata 25/7: Manuela legge messaggi di Micaela e si preoccupa

Il ritorno delle gemelle Cirillo a Napoli ha scombussolato la vita di alcuni personaggi di Un posto al sole e, in particolar modo, le famiglie Poggi e Sartori, sono state spiazzate dal rientro improvviso in Italia delle sorelle di Serena.

Nell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di lunedì 25 luglio, Manuela leggerà alcuni messaggi sul cellulare di Micaela e si preoccuperà per quanto appreso sulla mamma di Jimmy, perché gli effetti delle azioni della sua gemella potrebbero avere ripercussioni su qualcuno che le sta molto a cuore. Al momento non è chiaro di chi possa trattarsi, ma è ipotizzabile che possa essere Niko, con cui, in passato, Manuela ha avuto una lunga storia d’amore.

In passato, la mamma del piccolo Jimmy aveva già manifestato il suo desiderio di portare suo figlio lontano da Napoli e, pertanto, anche in questo caso, Micaela potrebbe avere intenzione di allontanare il bambino dalla sua famiglia e di portarlo altrove.

Un posto al sole, episodio 25/7: Guido prova a dissuadere Speranza e Mariella

Nel frattempo, durante l’episodio 5996 della soap partenopea, verranno trattate le vicende della famiglia Del Bue. In particolar modo, Guido tenterà in ogni modo di dissuadere Mariella e Speranza dal volere fare riappacificare Espedito e Samuel. Nelle recenti puntate della soap partenopea, fra il papà di Speranza e il figlio di Elvira ci sono stati malintesi e suocero e genero non sono riusciti ad andare d'accordo.

In particolar modo, Espedito non aveva gradito alcune battute fatte dal cuoco di Caffè Vulcano. Al momento, però, non è chiaro se la moglie di Guido e sua nipote riusciranno nel loro intento di volere fare andare d'accordo Piccirillo e il signor Altieri o se i loro tentativi saranno vani.