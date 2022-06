Presentati i palinsesti Mediaset per la stagione tv 2022/2023. Le anticipazioni rivelano che, in prime time, ci sarà spazio per il ritorno di Can Yaman, Paolo Bonolis, Maria De Filippi e Piero Chiambretti.

In daytime, invece, ritroveremo alcuni programmi che sono ormai dei punti di riferimento per il pubblico di Canale 5, tra cui Uomini e donne e Pomeriggio 5.

Tra le novità della stagione, spicca il ritorno de La Talpa, il reality game che sarà prodotto da Maria De Filippi con la sua casa di produzione.

Fuori Nicola Savino: nuovi palinsesti Mediaset 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset 2022/2023 rivelano che in prime time non ci sarà spazio per il ritorno di Nicola Savino.

Il conduttore, che lo scorso anno ha condotto il reality Back to School, non farà più parte del parterre di conduttori della tv commerciale del Biscione ed ha ufficializzato il suo passaggio a Tv8, dove da settembre condurrà un nuovo programma in access prime time.

Al suo posto, al timone di Back to School su Italia 1, ci sarà Federica Panicucci che da settembre manterrà anche la conduzione di Mattino 5 assieme a Francesco Vecchi.

Il ritorno di Can Yaman nei palinsesti 2022/23

E poi ancora, in prime time ci sarà spazio per il ritorno di Can Yaman.

Dopo un periodo di assenza sul piccolo schermo, spetterà al divo turco inaugurare la stagione delle nuove fiction Mediaset, con l'attesissima Viola come il mare, la serie in sei puntate che lo vedrà protagonista assieme a Francesca Chillemi.

Sempre in prima serata ci sarà spazio anche per il ritorno di Pio e Amedeo, che proporranno una nuova edizione di Emigratis in onda questa volta su Canale 5 e successivamente saranno al timone della seconda stagione di Felicissima Sera, il varietà che al debutto aveva ottenuto picchi del 25% di share.

Paolo Bonolis, invece, proporrà una nuova edizione di Ciao Darwin: il celebre show andrà in onda nella primavera del 2023.

Maria De Filippi produce La Talpa: anticipazioni palinsesti Mediaset

E poi ancora, per quanto riguarda la fascia del daytime resta confermatissimo l'appuntamento con Pomeriggio 5, che sarà condotto nuovamente da Barbara d'Urso.

Per la presentatrice partenopea, però, al momento non sono previsti ulteriori impegni in prime time.

Tra le novità dei palinsesti Mediaset 2022/2023 spicca il ritorno de La Talpa, il celebre reality game assente sul piccolo schermo da un po' di anni.

A prendere in mano le redini dello show sarà la Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, che si occuperà dei casting e della messa in onda su Canale 5, prevista per la primavera.

In access prime time, invece, confermato il ritorno di Striscia la notizia: quest'anno, la prima coppia che siederà dietro al bancone del tg satirico sarà composta da Luca Argentero e Alessandro Siani.