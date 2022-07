Le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Mara Venier e Carlo Conti, due colonne portanti della tv di Stato.

Al tempo stesso, però, ci saranno diversi volti noti del piccolo schermo che, nella prossima annata televisiva, non troveranno spazio sui canali Rai.

Tra questi spicca il nome di Bianca Guaccero, che dal prossimo settembre non sarà più al timone di Detto Fatto in onda sulla seconda rete della tv di Stato.

Mara Venier torna, confermato Il Paradiso 7: anticipazioni palinsesti Rai 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai della prossima stagione tv 2022/2023 rivelano che in daytime troverà spazio Mara Venier, confermatissima alla guida di Domenica In.

Dal prossimo 18 settembre la conduttrice veneta riaprirà le porte dello studio del suo talk show del dì di festa, che anche quest'anno dovrà vedersela contro la concorrenza rappresentata da Amici di Maria De Filippi.

In daytime spazio anche al ritorno de Il Paradiso delle signore 7: la soap opera pomeridiana con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni sarà nuovamente in onda a partire da lunedì 12 settembre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Carlo Conti e Amadeus tornano nei palinsesti Rai

Le anticipazioni sui nuovi palinsesti della stagione 2022/2023 rivelano che tra i confermati spicca il nome di Carlo Conti, che da fine settembre proporrà una nuova edizione di Tale e Quale Show in prima serata.

Amadeus, invece, sarà il vero mattatore della prossima stagione televisiva della tv di Stato.

Il conduttore sarà protagonista del sabato sera autunnale con lo show Arena 60 70 80 e 90, in onda dall'Arena di Verona, e tornerà al timone del game show I Soliti Ignoti, in onda nell'access prime time.

A febbraio, invece, Amadeus sarà il padrone di casa del suo quarto Festival di Sanremo, che condurrà al fianco di Gianni Morandi.

Tra le prime co-conduttrici dello show è stato confermato il nome di Chiara Ferragni.

Guaccero e Serena Autieri non presenti nei palinsesti Rai 2022/2023

Tuttavia dai palinsesti Rai, per la stagione tv 2022/2023, emergono anche i nomi di diversi volti che non torneranno in onda da settembre.

È questo il caso di Bianca Guaccero che, al momento, risulta fuori dalla programmazione della tv di Stato dopo la cancellazione di Detto Fatto, il programma di Rai 2 dedicato al mondo dei tutorial e dei factual.

Stessa sorte anche per Serena Autieri, che lo scorso anno è stata al timone di Dedicato in onda nella fascia del sabato pomeriggio di Rai 1. Il programma non è stato riconfermato e, al momento, la conduttrice è fuori dai palinsesti.

Tornano Mina Settembre 2 e Che Dio ci aiuti 7 nei nuovi palinsesti Rai

Tra gli appuntamenti confermati nei palinsesti della prossima stagione televisiva, spicca quello con L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna, che quest'anno però partirà solo a fine ottobre, al termine delle puntate inedite di Reazione a Catena.

Per quanto riguarda il capitolo fiction della stagione tv 2022/2023, a settembre debutteranno le nuove puntate di Mina Settembre 2, la fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno che sarà trasmessa di domenica sera.

Spazio anche al ritorno di Che Dio ci aiuti 7, che quest'anno subirà un restyling per quanto riguarda il cast. Dopo l'addio di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, ci sarà maggiore spazio per le vicende di Francesca Chillemi alias Azzurra e tra le new entry si segnala l'arrivo della ballerina Elena D'Amario, volto di spicco ad Amici di Maria De Filippi.