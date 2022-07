Innumerevoli novità in arrivo in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara trasmessi nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della Serie TV, ambientata in Turchia, rivelano che Zuleyha Altun partorirà suo figlio in anticipo a causa di un piano organizzato dalla diabolica Sermin Yaman e Saniye.

Terra Amara anticipazioni: Saniye e Sermin si alleano contro Altun

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi episodi trasmessi a breve in tv, rivelano che Zuleyha entrerà in travaglio in anticipo a causa di Sermin.

Tutto inizierà quando la protagonista si rassegnerà ad aver perso Yilmaz, dato per morto in un incendio scoppiato in carcere.

Nel frattempo, Altun non resterà simpatica alla gelosissima Saniye, tanto da criticarla pesantemente davanti a Fadik. Per questo motivo, la donna si scaglierà come una furia contro le due sottoposte, invitandole ad allontanarsi dalla tenuta e quindi a considerarsi licenziate.

Le due donne, a questo punto, appariranno disperate per la perdita di lavoro, tanto da chiedere aiuto a Gaffur. Proprio quest'ultimo troverà una soluzione. Fadik, infatti, ritornerà sui suoi passi pur di ritornare a servizio, mentre Saniye accetterà solo di porgere le scuse a Zuleyha nel momento in cui verrà malmenata dal marito Gaffur. Alla fine, la governante diventerà ancora più gelosa, tanto da allearsi con Sermin contro la protagonista.

Zuleyha cade dalle scale

Negli episodi turchi di Terra Amara, Sermin si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che suo cugino Demir non ha nessuna intenzione di concederle un prestito, tanto da proporle di acquistare l'azienda del padre per colmare il grosso debito che ha con lui. La donna, a questo punto, deciderà di nuocere a Zuleyha ed al bambino che porta in grembo, in modo che Betul possa diventare l'unica erede dei Yaman.

In dettaglio, Sermin obbligherà Saniye a mettere un serpente velenoso nella camera da letto della protagonista in modo che la conduca alla morte in pochissimi minuti. Tuttavia, le cose non andranno per il verso sperato. Altun, infatti, non riceverà nemmeno un morso, sebbene si spaventi moltissimo quando noterà il serpente sotto il letto.

La protagonista, a questo punto, correrà fuori dalla stanza alla ricerca d'aiuto, ma cadrà dalle scale per la fretta.

La moglie di Demir partorisce un bambino

Di lì a poco, la moglie di Demir accuserà una grossa perdita ematica, tanto da entrare subito in travaglio con qualche settimana d'anticipo, secondo i calcoli fatti da Hunkar. Fortunatamente, le cose andranno per il meglio, tanto che Zuleyha partorirà un bambino.

Dall'altra parte, Sermin inizierà a sospettare che il vero padre del neonato non sia Demir ma bensì Yilmaz. Proprio quest'ultimo cercherà di correre alla tenuta per stare vicino alla protagonista, una volta ottenuta la grazia dal governatore. Ma anche questa volta, Demir riuscirà a bloccare il ricongiungimento dei due innamorati.