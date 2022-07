Il dispiacere per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti viene condiviso, inesorabilmente, anche dal pubblico che per anni ha seguito e amato la coppia. Sui social rimbalzano tanti post di utenti che dicono di "non credere più nell'amore" visto che nemmeno Ilary e Francesco ce l'hanno fatta. In passato, però, anche tante altre coppie famose hanno spezzato il cuore dei loro fan con la fine della loro relazione. Dai "Brangelina", fino a Shakira e Piqué, tante sono state le storie d'amore senza un happy ending. Ma come insegnano Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ogni tanto c'è un barlume di speranza anche negli amori più difficili.

La rottura tra Nina Moric e Fabrizio Corona

La storia tra Nina Moric e Fabrizio Corona fa parlare ancora oggi, nonostante sia ormai finita da tempo. I due intraprendono una relazione nei primi anni duemila: lei è all'apice della carriera, lui è il "Re dei Paparazzi". Convolano a nozze nel 2001 nella Chiesa di San Marco nel quartiere di Brera a Milano. Nel 2002 nasce il primo figlio Carlos Maria, arrivato dopo il dolore per un aborto gemellare. La separazione giunge nel 2007, a seguito dell'arresto di Corona per l'inchiesta Vallettopoli. Firmano le carte ufficiali per il divorzio nel 2014. Nel 2018 si riavvicinano per il bene del figlio Carlos Maria.

La fine dei 'Brangelina'

L’amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt esplode nel 2004 sul set di Mr & Mrs Smith.

Lui è ancora sposato con Jennifer Aniston, ma il loro rapporto viene intaccato da una crisi profonda. Iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni su una presunta relazione tra Jolie e Pitt, ma i due negano. Nel 2005, però, arriva il divorzio tra l'attore e Aniston, e solo un anno dopo Angelina annuncia di aspettare un figlio da Brad Pitt.

La loro famiglia si compone di sei bambini, di cui tre adottati.

Il loro è un amore solido, così nel 2014 decidono di convolare a nozze in Francia [VIDEO]. Nel 2016, però, vengono a galla le prime crepe. Si allontanano sempre di più dai riflettori, fino al settembre dello stesso anno, quando annunciano ufficialmente la fine dei "Brangelina"

La storia d'amore tra Tom Cruise e Katie Holmes

La storia d'amore tra Tom Cruise e Katie Holmes inizia nel 2005.

La loro unione suscita scalpore vista la differenza d'età (lei ha 27 anni, lui 43). Nonostante ciò, dopo appena un anno, nell'aprile del 2006, nasce la loro prima e unica figlia Suri. Dopo sei mesi decidono di convolare a nozze in Italia, nel castello Odescalchi di Bracciano secondo il rito di Scientology. La separazione arriva nel 2012, con l'accordo sull'affido esclusivo della figlia alla madre e un mantenimento milionario. L'attrice, parlando della separazione, ha definito quel periodo "molto intenso", soprattutto perché risultava difficile proteggere la privacy della figlia. Con la separazione Katie Holmes ha anche deciso di abbandonare Scientology e di passare alla religione cattolica.

La recente rottura tra Shakira e Piqué

La storia d'amore tra Shakira e Piqué nasce nel 2010 sul set del video Waka Waka, inno ufficiale dei Mondiali di Sudafrica 2010. I due non convoleranno mai a nozze ma dal loro amore nascono due bimbi Milan (2013) e Sasha (2015). Nonostante alcune vicissitudini, tutto sembra filare liscio fino al 2022, quando la relazione viene investita da uno scandalo.

Secondo alcune indiscrezioni, Shakira avrebbe fatto seguire Piqué da un investigatore privato e così avrebbe scoperto una tresca clandestina con una cameriera. Secondo alcune persone vicine al calciatore non si sarebbe trattato di tradimento, in quanto la coppia, da circa tre anni, avrebbe deciso di essere una coppia aperta, con la famiglia unita solo per salvare le apparenze.

Invece il 4 giugno arriva un comunicato in cui la cantante annuncia la rottura, ma pare che ultimamente Piqué stia provando a riconquistare l'ex.

Il 'tira e molla' tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La storia d'amore tra Belen e Stefano De Martino inizia quando i due si incontrano ad Amici nel 2012. Il ballerino era ancora legato sentimentalmente ad Emma Marrone, mentre la showgirl aveva una relazione con Fabrizio Corona. Scocca la scintilla che porta al matrimonio celebrato nel 2013, ma dopo due anni arriva la separazione.

Tornano insieme nel 2019, ma dopo un anno si lasciano nuovamente (si vocifera di una crisi nata durante il lockdown). Il 2022 segna il ritorno di fiamma, confermato dagli stessi protagonisti.

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck nel 2021 tornano insieme e fanno sognare il mondo intero. La coppia si riunisce dopo quasi vent'anni e l'ufficialità arriva con alcune foto scattate durante una vacanza in Costa Azzurra. Il loro amore iniziò nel 2001 sul set di “Amore estremo - tough love” (anche noto come “Gigli”). Il film fu un flop di pubblico e critica ma fu utile a far nascere la love story tra J Lo e Ben Affleck. Dopo solo un anno arrivò la proposta di nozze, ma nulla da fare: nel 2003 decisero di separarsi a causa della "troppa pressione mediatica".

Dopo vent'anni, però, torna l'amore e nel 2022 Ben Affleck propone nuovamente a Jennifer Lopez di sposarlo.