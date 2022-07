L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato da settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Riflettori ben puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti che, in questa settima stagione, si ritroverà pronto a dare una svolta importante alla sua vita, non solo professionale ma anche sentimentale e per lui potrebbe giungere il momento di mettere la parola "fine" a quello che c'è stato con Marta Guarnieri.

Cosa succede nelle nuove puntate de Il Paradiso 7 di settembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 del prossimo settembre 2022, rivelano che per Vittorio arriverà il momento di dare una svolta alla sua vita.

Il proprietario del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, si ritroverà in primis a dover affrontare l'arrivo di una nuova socia che sarà con lui nella gestione del Paradiso.

Trattasi della contessa Adelaide che, dopo aver ottenuto le quote per la gestione del negozio, si ritroverà ad avere anche lei voce in capitolo circa le decisioni da prendere che avranno a che fare con il Paradiso.

Vittorio Conti e Adelaide diventano soci: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Una sfida che non si preannuncia per niente facile per Vittorio, dato che la contessa Adelaide dimostrerà di avere il "dente avvelenato" nei confronti di Umberto Guarnieri e della sua nuova fiamma, la stilista Flora Ravasi.

Per tale motivo, infatti, Adelaide cercherà in tutti i modi di far licenziare Flora e in questo modo provare a prendersi la sua rivincita, estromettendo la giovane e talentuosa stilista dal Paradiso delle signore.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni della settima stagione, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo volto che si farà strada nelle dinamiche del negozio.

Vittorio pronto a voltar pagina in amore: anticipazioni Il Paradiso 7

Trattasi di Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo, la quale si ritroverà a dare una mano alla contessa per la gestione del Paradiso.

Col passare del tempo, Matilde si ritroverà a trascorrere molto tempo in compagnia dello stesso Vittorio Conti. I due saranno sempre più a stretto contatto sul lavoro e questa situazione porterà alla nascita di un rapporto del tutto inaspettato.

Insomma tra Vittorio e Matilde nascerà un feeling speciale che potrebbe far ben sperare in vista anche di un futuro roseo insieme.

E così, dopo un periodo decisamente difficile e doloroso dal punto di vista sentimentale, per Vittorio Conti potrebbe giungere finalmente il momento di archiviare il passato e lasciarsi alle spalle la sua tormentata storia d'amore con Marta Guarnieri, che ormai sembra aver scelto di intraprendere strade differenti da quelle di suo marito.