Quanto hanno speso Francesco Totti e Ilary Blasi per la loro casa a Roma? La notizia della separazione tra l'ex campione della Roma e la conduttrice de L'Isola dei famosi continua a essere al centro del Gossip e tra le varie proprietà della coppia, è spuntata anche una maxi-abitazione all'Eurosky Tower della Capitale.

Si tratta di un attico super lusso, dotato tutti i comfort che, attualmente sarebbe in affitto, come riportato dai vari quotidiani che si stanno occupando della separazione in atto tra l'ex "pupone" della Roma e la conduttrice televisiva Mediaset.

L'attico super lusso della coppia Blasi-Totti a Roma

Nel dettaglio, tra le tante proprietà della coppia Totti-Blasi, vi è anche un attico super-lusso all'interno dell'EuroSky Tower di Roma. Si tratta di un grattacielo che è stato inaugurato nel 2013, dove attualmente la residenza della coppia sarebbe stata data in affitto ad altre persone.

Un attico disposto di tutti i comfort: ci sarebbero 36 stanze all'interno di questo immobile avanguardistico, dove domotica ed eco-compatibilità la fanno da padrone.

Quanto costerebbe la casa di Totti e Ilary Blasi a Roma

All'interno della struttura, è presente anche un'area dedicata al fitness, un piccolo cinema privato e un roof garden.

Ma quanto hanno spesso Ilary Blasi e Francesco Totti per poter acquistare tale abitazione di lusso?

A "fare i conti in tasca" all'ormai ex coppia dello showbiz è stata la pagina Instagram "Quanto spende". In un recente post pubblicato sui social, dedicato proprio all'abitazione della coppia Blasi-Totti all'Eurosky Tower di Roma, è stato svelato che la cifra si aggirerebbe sui 14 milioni di euro.

Intanto, subito dopo la notizia della separazione che in questi giorni ha infiammato il web, sia Totti che Ilary Blasi hanno scelto di perseguire la strada del silenzio e non hanno rilasciato più alcun tipo di dichiarazione.

Dopo la separazione da Totti, Ilary Blasi provoca sui social

I due, del resto, nei loro comunicati stampa avevano fatto sapere che non si sarebbero spinti oltre con ulteriori dichiarazioni e avevano chiesto rispetto e privacy, in primis per tutelare i loro tre figli.

Ilary Blasi, però, è tornata ad essere attiva sui social: in questi giorni ha pubblicato foto e video della sua vacanza in Africa assieme ai figli e alla sorella.

La conduttrice non ha risparmiato neppure uno scatto particolarmente bollente: Ilary si è mostrata in topless, di spalle.

Totti, invece, dopo le voci riguardanti un presunto flirt in corso con Noemi Bocchi, ha preferito "sparire" dal mondo social e per il momento non ha pubblicato nessun nuovo scatto.