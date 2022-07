Sangiovanni a cuore aperto: il cantante rivelazione dell'edizione numero 20 di Amici si è raccontato a 360 gradi in un'intervista concessa a Il Corriere della Sera. Dall'adolescenza vissuta in un piccolo paese di Vicenza, alla necessità di scrivere musica che lo ha portato a partecipare con al talent di Maria De Fillippi, passando per pregi e difetti della generazione Z a cui appartiene, e all'amore dato e ricevuto da Giulia Stabile: Giovanni Pietro Damian, questo il nome all'anagrafe del cantautore, non ha tralasciato nulla, mostrando ancora una volta una grande maturità.

Il successo di Sangiovanni dopo Amici

Classe 2003, Sangiovanni in poco più di un anno di carriera ha ottenuto 21 dischi di platino e cinque d'oro, ma come lui stesso ha detto nell'intervista, non è questo l'aspetto della musica che più gli interessa. "Non me ne frega niente di tutta questa 'vibe' da popstar" ha detto Sangio, aggiungendo che il suo desiderio più grande è che rimanga qualcosa di quello che lui ha scritto. "Per me l'importante è aiutare le persone" ha detto il cantante, che ha sottolineato come l'eccessivo interesse per l'esteriorità che i social esaltano non è in linea con i suoi pensieri.

"Se apri i social si perde la profondità delle persone" ha proseguito Sangiovanni, confermando che l'interiorità è ciò che a lui interessa.

Lui cerca anche di interpretare i pregi della sua generazione, la Z. Secondo il diciannovenne, i giovani di oggi stanno sconfiggendo dei tabù per poter entrare nel mondo degli adulti e per poter collaborare con loro. Purtroppo però, lui stesso in prima persona si è scontrato con i pregiudizi ed emergere non è stato facile. Sangio ha raccontato che l'ambiente del paese da cui proviene non lo ha aiutato, visto che le persone che ci abitano non hanno una mentalità così aperta.

Il rapporto tra Sangio e Giulia

Distaccandosi da quell'ambiente musicale in cui a primo posto viene messo "lo scontro" e il dissing, Sangiovanni ha sottolineato come sia importante concentrarsi sulla propria musica. "Bisogna stare attenti al proprio potere mediatico e usarlo positivamente" ha detto Sangio. E a proposito della fama e di come gestirla, impossibile non fare riferimento al rapporto con Giulia Stabile nato all'interno della scuola di Amici sotto le telecamere.

"Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere", ha detto Sangiovanni a proposito del rapporto con la fidanzata. Inoltre ha spiegato che la ballerina le fa del bene, ed è molto bello sentirsi amato e al contempo ricambiare con lo stesso amore. Senza dubbio le difficoltà ci sono, ma visto il modo in cui la coppia da più di un anno vive la relazione ci sono tutti i presupposti per farla proseguire nel tempo.