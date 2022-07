Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Sei sorelle, interpretata fra gli altri da Maria Castro (Francisca Silva), Carla Diaz (Elisa Silva), Nuncy Valcarcel (Mercedes Oviedo), Joaquin Climent (Benjamin Fuentes), Ricard Sales (Gabriel Rivera), Celia Freijeiro (Adela Silva), Oriol Tarrason (German Rivera) e Raul Fernandez de Pablo (Benardo Angulo). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 11 al 15 luglio 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16. Questa settimana andranno in onda gli episodi 28, 29, 30, 31 e 32, rispettivamente intitolati La fuga di Elisa (La fuga de Elisa), La sentinella (La centinella), L'audizione (El maestro de canto), Amore e matrimoni (Un paso adelante) e Non è tutto come sembra (La puntada invisible).

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Elisa, sulla presenza fastidiosa di zia Adolfina, sulla guarigione di Blanca, sui problemi fra Celia e Joaquin e sulla proposta di matrimonio di Miguel a Petra.

Elisa ritorna a casa

Le anticipazioni di Sei sorelle ci segnalano che Diana accuserà Salvador di essere la causa della decisione di Elisa di andarsene. Più tardi, quest'ultima farà rientro a casa, stupendo tutti. La giovane riabbraccerà la sua famiglia, accompagnata dalla terribile zia Adolfina. Ben presto, la donna finirà per rendere insopportabile la vita della famiglia Silva che avrà molte difficoltà a gestire i comportamenti della parente. Per assecondare il volere di Petra, Celia accetterà di uscire da sola con Joaquin.

Francisca lo verrà a sapere e confiderà alla sorella di non essere d'accordo che lei frequenti il giovane. Più tardi, Celia si renderà conto da sola di non essere capace di gestire la sua relazione con Joaquin.

Don Ricardo spia le Silva

Donna Dolores chiederà a Blanca di non creare tensioni fra i suoi figli, costringendola a prendere una decisione sofferta.

Dopo essersi rimessa, la giovane infatti informerà Rodolfo di voler anticipare le sue nozze con lui. Quest'ultimo non prenderà bene la notizia e si arrabbierà con la fidanzata, arrivando a maltrattarla. Non fidandosi di Salvador, Don Ricardo corromperà uno degli operai della fabbrica per sapere come vanno le cose in azienda.

German confiderà ad Adela di essere innamorato di lei e di voler lasciare la moglie per stare al suo fianco. Francisca si preparerà ad affrontare la tanto temuta audizione con il maestro Tabuyo. Dopo l'allontanamento di Don Ricardo dall'azienda, le sorelle Silva ritorneranno a lavorare in fabbrica. Miguel chiederà a Petra di sposarlo, mentre Carolina cercherà un modo per salvare il suo matrimonio. Victoria inizierà i suoi piani di seduzione nei confronti di Cristobal. Il maestro Tabuyo deciderà di assistere ad uno degli spettacoli de La Bella Margarita all'Ambigù.