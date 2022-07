Nicolas Vaporidis è stato il vincitore dell'Isola dei Famosi 2022. L'attore ha trionfato nel Reality Show condotto da Ilary Blasi dopo aver vissuto per 100 giorni nei panni di naufrago in Honduras. Per il 40enne partecipare al programma targato Mediaset è stato qualcosa di inaspettato dato il suo rapporto con la privacy che ha rappresentato sempre una specie di 'ossessione'. Ciononostante, il romano si è lasciato andare alla presenza di telecamere ed ha finito per aprirsi anche rispetto alla sua vita privata. Dopo l'avventura in Honduras, Nicolas ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Corriere della Sera, nella quale ha parlato della sua esperienza nel reality.

Nicolas sulla sua sfera sentimentale

Durante la sua permanenza nel programma targato Mediaset, Nicolas Vaporidis, infatti, ha scelto di rivelare per la prima volta qualche notizia riguardo alla sua sfera sentimentale. Ciò non è accaduto subito ma soltanto dopo circa due mesi quando ha deciso di parlare di Ali, la sua fidanzata attuale che vive a Londra, in Inghilterra. L'attore ha sottolineato che ha sentito il bisogno di lasciarsi andare e di condividere l'aver incontrato una meravigliosa ragazza. Nicolas ha aggiunto che con lei riesce ad avere un rapporto che, in passato, non aveva mai vissuto con le ex fidanzate. Ad Ali, il romano, ha voluto riconoscere il merito di avergli permesso di essere la versione più sincera e, di conseguenza, piacevole di sé stesso.

Vaporidis parla dell'Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis, oltre ad aver vinto l'Isola dei Famosi 2022 è stato uno dei personaggi a non risparmiarsi. Non sono mancati, infatti, gli scontri e le discussioni con altri compagni di avventura. L'attore nell'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera', ha dichiarato che ha scelto di non dissimulare e di essere così anche nella vita reale.

Il 40enne ha detto che a farlo sembrare teso, altezzoso e snob sono la sua timidezza ed il suo imbarazzo. Invece, rappresentano soltanto uno scudo di difesa. Il tempo lo ha aiutato ad aprirsi ed anche i suoi amici sostengono che, all'inizio, Vaporidis non è semplice come persona. Se un tempo Nicolas era accondiscendente, nel reality show condotto da Ilary Blasi ha cambiato atteggiamento: "Ho scelto di manifestare le mie opinioni anche quando non mi conveniva".

Secondo l'attore è impossibile piacere a tutti e diventa uno sforzo inutile in quanto si finisce con il tradire sé stessi.

Nicolas: 'Nessuna affinità con Lory Del Santo'

Con qualche compagno Nicolas non ha legato assolutamente all'Isola dei Famosi 16. "Nessuna affinità con Lory Del Santo", ha dichiarato il 40enne aggiungendo di aver discusso molto con la showgirl in quanto non ha capito e condiviso il suo pensiero. Vaporidis ha detto di avere valori opposti rispetto al fratello di Belen Rodriguez, Jeremias e di Clemente Russo e sua moglie Laura. Secondo il romano questi sono dei veri giocatori che conoscono le dinamiche che si instaurano nel corso dei reality show mentre per lui era la prima esperienza.

Nicolas ha affermato di sperare che nella vita privata che questi concorrenti non siano come in Honduras. A livello, invece, di legami forti, Nicolas Vaporidis ha stretto una bel rapporto con Edoardo Tavassi, come lui stesso ha evidenziato.