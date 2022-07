Proseguono gli appuntamenti con la soap Sei sorelle. Le anticipazioni delle nuove puntate in arrivo durante la settimana dall'11 al 15 luglio, rivelano che inizieranno i primi problemi tra Banca e Rodolfo. Loygorri infatti, sarà insofferente nei confronti della Silva e inizierà a trattarla in malo modo. Elisa farà il suo ritorno a casa, ma sarà in compagnia della zia Adolfina, una donna molto curiosa e pettegola che potrebbe mettere a repentaglio tutti i segreti delle sei sorelle. Don Ricardo corromperà un dipendente della fabbrica per sapere come vanno le cose all'interno della fabbrica.

Anticipazioni Sei sorelle, trame al 15 luglio: Francisca non vuole che Celia frequenti Joaquín

Nel corso delle nuove puntate di Sei sorelle, Salvador riceverà delle accuse da parte di Diana, la quale crederà che la fuga di Elisa sia stata causata proprio da lui. Petra presserà Celia affinché possa iniziare a frequentare Joaquín. Blanca sarà motivo di discordia tra Rodolfo e Cristobal. La mamma di entrambi i fratelli parlerà con la Silva e le raccomanderà di evitare di essere la causa delle tensioni tra i suoi figli. La donna si ritroverà così a dover prendere una decisione molto importante.

Blanca, dopo essere stata a lungo malata, inizierà a stare meglio. La donna penserà che sia il caso di anticipare le nozze con il suo fidanzato Rodolfo.

Intanto tornerà a casa Elisa, ma a sorpresa sarà in compagnia di zia Adolfina. Celia inizierà a frequentare Joaquín, anche se Francisca non sarà per nulla d'accordo.

Spoiler Sei sorelle, anticipazioni dall'11 al 15 luglio: Don Ricardo non si fida di Salvador

Don Ricardo non avrà fiducia in Salvador e per questo motivo deciderà di assumere un dipendete della fabbrica affinché possa tenerlo informato su ciò che accade.

Germán confesserà i suoi sentimenti ad Adela. L'uomo le rivelerà anche di essere disposto a troncare ogni relazione con sua moglie per stare con lei. Per Francisca arriverà invece il momento di sostenere l'audizione. Don Ricardo verrà allontanato dalla fabbrica e le sorelle Silva potranno così far ritorno al lavoro. La relazione tra Celia e Joaquín sembrerà essere arrivata al capolinea.

La donna infatti non riuscirà a gestire la frequentazione. Petra riceverà la proposta di matrimonio da parte di Miguel. Il matrimonio di Carolina sarà arrivato al capolinea, ma lei vorrà cercare di capire se c'è qualche possibilità di poterlo salvare. Rodolfo tratterà molto male Blanca. Victoria metterà gli occhi su Cristobal e tenterà di sedurlo. Le sorelle Silva saranno molto in difficoltà per la presenza di zia Adolfina e avranno sempre più paura che questa possa venire a conoscenza dei loro segreti.