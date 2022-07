Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Sei sorelle, che racconta gli amori e i dolori di sei sorelle appartenenti ad una nobile famiglia che si è ritrovata a dover fare i conti con gravi difficoltà economiche. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 18 al 22 luglio 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16. Gli episodi che andranno in onda questa settimana saranno il 32, 33, 34, 35 e 36, rispettivamente intitolati Non è tutto come sembra (La puntada invisible), Uccelli del paradiso (Aves del paraiso), Buona speranza (Buena esperanza), Donne indipendenti (Voces calladas) e Il futuro della fabbrica (Senales).

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla conversazione fra zia Adolfina e Don Fernando, sulla decisione di Blanca di perdonare Rodolfo, sull'aggressione di Celia e sulla morte del pianista dell'Ambigù.

Blanca perdona Rodolfo

Le anticipazioni di Sei sorelle ci segnalano che il comportamento di zia Adolfina si rivelerà essere molto difficile da gestire da parte delle sorelle. Per risolvere la situazione, Diana e Salvador decideranno di rivelare alla donna che Don Fernando è ancora vivo, in modo da placare le sue ingerenze. Più tardi, infatti, telefonerà a Don Fernando, dando vita a quelle che potrebbero rivelarsi delle conseguenze disastrose per tutti. Fatto ciò, l'anziana donna si dedicherà a tentare di ricucire i rapporti fra le sorelle e Don Riccardo.

Insoddisfatto dai problemi in famiglia e con l'amante, Rodolfo finirà per maltrattare Blanca. Nonostante ciò, quest'ultima deciderà di perdonarlo per poi riflettere su come aiutare il suo promesso sposo a migliorare i suoi rapporti con Cristobal. Il problema è che Blanc a non sa il vero motivo del loro litigio.

Miguel litiga con Joaquin

Victoria inizierà a sedurre Cristobal, mentre il maestro Tauybo assisterà ad uno spettacolo de La Bella Margarita all'Ambigù. Donna Dolores aiuterà Carolina a tentare di salvare il suo matrimonio. Adela rimarrà stupefatta nel sapere che Carolina è incinta. Dopo una lunga riflessione, Celia deciderà di lasciare Joaquin che si arrabbierà moltissimo e l'aggredirà.

Sconvolta alla notizia dell'aggressione di Celia, Francisca cercherà di convincerla a denunciare il suo ex alle autorità. Molto presto la notizia dell'accaduto si diffonderà velocemente, spingendo Miguel ad affrontare violentemente il carnefice della ragazza. Don Luis si organizzerà per ascoltare La Bella Margarita all'Ambigù ma le sue aspettative verranno deluse dalla morte improvvisa del pianista che farà saltare tutte le esibizioni. Salvador rimarrà molto stupito nello scoprirà l'identità dell'informatore che da tempo passa informazioni sulla fabbrica a Don Riccardo. La cancellazione dell'esibizioni creare un grosso trambusto all'Ambigù.