Proseguono gli appuntamenti su Rai 1 con la nuova soap Sei sorelle. I telespettatori stanno iniziando ad appassionarsi alla storia delle Silva. Tantissimi nuovi intrecci amorosi e non, sono in arrivo durante le prossime puntate che andranno in onda. Entrando nel dettaglio di quello he accadrà a breve, le anticipazioni ci svelano che Elisa non prenderà affatto bene la scoperta che Salvador non è interessato a lei, ma bensì alla sorella Diana. Questa tragica scoperta la porterà a fuggire di casa. Le sue sorelle inizieranno a cercarla disperatamente.

Anticipazioni Sei sorelle, episodi spagnoli: Elisa vede Salvador e Diana mentre si baciano

Tutto avrà inizio durante la fine di una giornata lavorativa per le sorelle Silva. Salvador deciderà di riprovare a conquistare Diana. L'uomo darà un bacio sulle labbra ad alla Silva. Purtroppo però, per puro caso, Elisa assisterà alla scena. La donna fuggirà immediatamente, sconvolta da quanto visto. Proprio per la sua fuga così veloce però, Elisa si lascerà sfuggire la reazione di Diana. Quest'ultima infatti, non prenderà bene l'affinamento di Salvador e gli darà uno schiaffo. Nei giorni a seguire, le due sorelle avranno un duro scontro. Elisa si sentirà infatti presa in giro da sua sorella e proprio per questo deciderà di lasciare l'abitazione dove lei e le altre Silva vivono.

Elisa farà una confidenza a Sofia e Carlitos. La giovane confesserà di non sentirsi affatto apprezzata dalle sue sorelle, che secondo lei non fanno altro che comandarla e trattarla da ragazzina. La fuga della ragazza metterà tutti in allerta. Tutte le sorelle, compreso Salvador, inizieranno a cercare la giovane.

Spoiler Sei sorelle, trame Spagna: Elisa si rifugia a casa di zia Adolfina

Le sorelle Silva si tranquillizzeranno quasi subito, perché scopriranno che Elisa avrà trovato rifugio a casa dalla zia Adolfina. Quest'ultima è la sorella della madre defunta, un donna pò pettegola ed impiccione dei fatti altrui. Elisa farà ritorno alla tenuta proprio in compagnia della zia.

La donna inizierà ad intromettersi nella vita di tutte le sorelle. Adolfina scoprirà che suo cognato manca da casa ormai da diversi mesi, ma non sarà al corrente che in realtà il padre delle sue nipoti è deceduto. Elisa inizierà a stringere i rapporti con sua zia, perché pensare sia l'unica che possa farla debuttare in società. Dall'altra parte, Diana e Adela non vedranno l'ora che la zia impicciona vada via da casa loro. Le sorelle Silva infatti, sono piene di segreti e bugie dovute alla morte del padre che stanno tenendo nascosta a tutti. La paura che la sorella della loro madre possa scoprire qualcosa, metterà le Silva in crisi.