La puntata di Un posto al sole di domani, giovedì 7 luglio 2022, va in onda su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay in streaming, dove può essere vista anche in replica. L'attenzione è tutta su Raffaele, colto con le mani nel sacco da Viola, che lo ha visto frugare nel computer di Eugenio mentre lei, il marito e Antonio stavano giocando nel giardino del palazzo.

Viola è rimasta senza fiato e ha chiesto a Raffaele che cosa stesse succedendo. Il povero Giordano l'ha pregata di non dire nulla a Eugenio, accampando qualche scusa trovata sul momento. Una richiesta che è stata accolta, sebbene con molti dubbi.

Arriva però il momento del tanto atteso confronto tra Raf e Nicotera.

Nel frattempo, Nunzio è deciso a lasciare l'Italia con Chiara, ma i documenti d'identità falsi non sono pronti. Un segno del destino, secondo Franco. Ma della stessa idea non è Nunzio, che gli ha chiesto aiuto per raggiungere il suo obiettivo.

Un Posto al sole episodio 5984 giovedì 7 luglio 2022

Raffaele non sa più che cosa fare. Il fatto di essere stato scoperto da Viola lo ha messo in grande difficoltà, anche perché non ha potuto fare altro che confessare la verità.

Viola sta mentendo a Eugenio, sa che non è giusto, d'altra parte, non se la sente di tradire Raffaele. Questa decisione avrà importanti ripercussioni sul suo matrimonio, come vedremo nelle prossime puntate di Un Posto al sole in onda su Rai 3.

Intanto, Nunzio e Chiara sono fermi nella loro convinzione di lasciare l'Italia, anche se vorrà dire non rivedere mai più le persone a loro care.

Raffaele cede allo sconforto, spoiler Upas

Nella puntata di domani, vedremo Marina decidere di andare a Procida per prendersi un po' di tempo solo per lei. Come svelano le anticipazioni di Upas, nella suggestiva località accadrà qualcosa di imprevisto.

La bella Giordano, infatti, si troverà presto coinvolta in una situazione che le farà capire quali sono i suoi reali sentimenti nei confronti di Roberto.

Bianca troverà un modo molto originale per accorciare le distanze con Antonello, suscitando come sempre la gelosia di papà Franco. Non sarà una giornata facile per Raffaele, che si renderà conto di non poter più mentire alla sua famiglia, nonostante stia nascondendo la verità a fin di bene.

La sua paura è di rivivere la tragedia di Rita, come ha confidato a Viola.

Infine, Lara continuerà a tenere ben saldo il suo castello di bugie volto a non far scoprire a Roberto che ha perso il bambino. Ma qualcuno in casa si accorgerà del suo strano comportamento e potrebbe metterle i bastoni tra le ruote. Inoltre, non sa che la sua ostinazione è completamente inutile, visto che Roberto ha occhi solo per Marina.