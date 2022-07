La Rai cancella la puntata di Sei sorelle del 12 luglio senza dare neppure un preavviso ai tantissimi fan e spettatori che aspettavano con trepidazione di vedere l'episodio in prima visione assoluta.

Questo pomeriggio, coloro che si sono collegati alle 16 sul primo canale della tv di Stato, hanno avuto modo di vedere che al posto della soap opera spagnola è andato in onda prima uno speciale di Linea Verde e poi a seguire c'è stato spazio per uno speciale del TG 1 che ha occupato la fascia del pomeriggio.

Cancellata la puntata di Sei Sorelle del 12 luglio 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con Sei Sorelle di oggi 12 luglio non è andato in onda in prima visione assoluta su Rai 1.

L'episodio è stato cancellato dalla programmazione della rete ammiraglia, senza dare un minimo preavviso ai tantissimi fan e spettatori che attendevano con trepidazione di seguire le nuove vicende delle sorelle Silva.

Una scelta dettata in primis dalla delicata situazione politica che sta vivendo il nostro paese: al posto di Sei Sorelle è andato in onda un lungo speciale del Tg 1 che ha trasmesso in diretta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

La Rai cambia programmazione: la soap non va in onda ed è polemica sui social

Di conseguenza, non c'è stato spazio per la messa in onda di un nuovo episodio della soap iberica e le reazioni dei fan non sono state per niente tenere nei confronti della Rai.

In molti hanno puntato il dito contro il mancato interesse da parte dei vertici della tv di Stato di avvertire i numerosi fan della soap opera che, alle 16 in punto, erano pronti a seguire il nuovo episodio.

In tanto si sono addirittura spaventati ed hanno ipotizzato che Sei Sorelle potesse essere stata sospesa dalla programmazione della rete ammiraglia.

I fan polemici contro la cancellazione di Sei Sorelle del 12 luglio

"Scusate ma hanno sospeso Sei Sorelle?", ha chiesto un fan della soap dopo essersi reso conto della cancellazione della puntata di questo pomeriggio.

"Già Sei Sorelle va male, poi lo fanno saltare anche senza motivo", ha sentenziato un altro spettatore non contento del trattamento che la Rai avrebbe riservato alla soap spagnola incentrata sulle vicende delle sorelle Silva.

L'appuntamento con la soap, però, salvo cambiamenti di programmazione dell'ultimo minuto dettati dalla situazione politica, è confermato per la giornata del 13 luglio.

Mercoledì pomeriggio, alle ore 16:00, sarà trasmesso un nuovo episodio di Sei Sorelle in prima visione assoluta e la programmazione della soap andrà avanti regolarmente fino a venerdì pomeriggio, quando sarà trasmesso l'ultimo appuntamento della settimana.