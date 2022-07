Le anticipazioni di Tempesta d'amore, in merito alle puntate che andranno in onda da sabato 16 a venerdì 22 luglio, annunciano nuovi colpi di scena e l'ingresso di un nuovo personaggio, che si chiama Stacy. Nel dettaglio, Maja von Thalheim e Florian Vogt s’incontreranno alla festa di Erik e si scambieranno un bacio, ma Erik Vogt inviterà la ragazza a non rimettersi con suo fratello, perché Hannes Frohlich potrebbe ingelosirsi e smettere di finanziare le cure di Florian. Nel frattempo Christoph Saalfeld partorirà una grande idea per far andare d’accordo tutti i dipendenti del Furstenhof.

Anticipazioni italiane di Tempesta d'amore: cresce il malcontento al Furstenhof

Florian, credendo di avere pochi giorni di vita, aggiungerà alla sua lista dei desideri "baciare Maja ancora una volta". Subito dopo strapperà questa parte che verrà poi trovata dalla sua ex fidanzata. Quest’ultima leggerà questa parte e resterà molto colpita. La crescente insoddisfazione del personale del Furstenhof farà preoccupare moltissimo Werner, il socio del rinomato hotel bavarese. Nel frattempo la signorina von Thalheim si presenterà alla festa di Erik, il fratello di Florian.

Maja bacia Florian nelle nuove puntate di Tempesta d'amore

Alla festa di Erik, Maja incontrerà Florian e, in un momento di vicinanza, la ragazza lo sorprenderà con un bacio passionale e intenso.

Nel frattempo Ariane continuerà a fantasticare sul matrimonio con Robert, ma il fratello del guardaboschi del Furstenhof farà di tutto per farla cambiare idea. La dark lady della soap, però, non avrà nessuna intenzione di ascoltare il consiglio di Erik. Al Furstenhof i dipendenti continueranno a scontrarsi tra loro, a discutere di continuo e questo porterà Christoph all’esasperazione.

Stanco di questo caos, il signor Saalfeld si sfogherà con Alfons, sperando di trovare qualcosa che rafforzi lo spirito di squadra.

Tempesta d'amore anticipazioni da sabato 16 a venerdì 22 luglio: Erik implora Hannes

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Florian e Maja, lontani da occhi indiscreti, finalmente apriranno il loro cuore e chiariranno tutti i malintesi nati negli ultimi mesi.

Il giovane Vogt confesserà di essere ancora innamorato di lei, ma vorrebbe risparmiarle una vita di sofferenze accanto a un malato terminale. Maja, però, gli farà capire che il suo cuore appartiene ancora a lui e che nemmeno la malattia riuscirà a tenerla lontana.

Erik, però, non prenderà affatto bene la storia del fratello con Maja e, temendo che Hannes smetta di finanziare le cure di Florian, inviterà quest’ultima a riflettere attentamente e a far dietro front. Successivamente il primogenito della famiglia Vogt affronterà Hannes, supplicando di non interrompere il finanziamento per la ricerca del farmaco, ma la situazione sembrerà ormai compromessa. Nel frattempo Florian conoscerà una ragazza affascinante di nome Stacy e i due finiranno a letto insieme. Infine a Christoph verrà in mente una brillante idea.