Cosa succederà nelle prossime puntate di Un altro domani? Le anticipazioni spagnole della soap rivelano che Carmen si ritroverà a dover affrontare una situazione particolarmente delicata e con grande stupore finirà per tradire la fiducia del suo amante Kiros.

Occhi puntati anche su Julia, che nei nuovi episodi della soap in programma su Canale 5 si ritroverà a fare i conti con una notizia del tutto inaspettata, che la lascerà senza parole.

Carmen fa una scelta spiazzante: anticipazioni Un altro domani trame spagnole

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni spagnole di Un altro domani rivelano che Carmen e Kiros progetteranno insieme di fuggire via, e allontanarsi da tutto e tutti per vivere la loro storia d'amore senza interferenze.

Un piano studiato nei minimi dettagli che, tuttavia, verrà stravolto da una proposta che arriverà a Carmen.

Victor, infatti, sorprenderà la donna con una proposta di matrimonio: l'uomo si presenterà al cospetto di Carmen con un prezioso anello, col quale chiederà alla donna di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Kiros viene tradito da Carmen: anticipazioni Un altro domani

Un vero choc per Carmen: le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che la donna sentirà il "fiato sul collo" di tutti i suoi famigliari, motivo per il quale finirà per accettare la proposta di matrimonio da parte di Victor.

In questo modo, quindi, Carmen tradirà Kiros e getterà all'aria il progetto che prevedeva la loro fuga dalla città.

Un vero choc per Kiros che proverà a confidarsi e sfogarsi col suo amico Mabale, il quale proverà in tutti i modi a tirargli su il morale.

Nel frattempo, Carmen apparirà a dir poco disperata per la scelta presa: la donna non riuscirà ad accettarla facilmente consapevole del fatto che il suo cuore batte forte solo ed esclusivamente per Kiros.

Julia scopre di essere incinta: anticipazioni spagnole Un altro domani

Occhi puntati anche su Julia: le nuove anticipazioni di Un altro domani rivelano che la donna farà i salti di gioia nel momento in cui scoprirà che i suoi debiti sono stati pagati da una persona misteriosa.

Questo momento di serenità si scontrerà ben presto con una notizia che la lascerà senza parole.

Julia, infatti, scoprirà di essere in dolce attesa.

In un primo momento la donna proverà a far finta di nulla con le persone che la circondano e non confesserà nulla sulla gravidanza.

Col passare dei giorni, però, Diana si renderà conto dell'atteggiamento strano di sua figlia e comincerà a fare qualche domanda. Julia, però, non si sbilancerà e preferirà confidarsi solo con la sua migliore amica, alla quale confesserà di essere incinta.