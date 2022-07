Ogni azione che compie Soleil Sorge genera un caso mediatico: era impossibile non pensare che la sua festa di compleanno non avrebbe attirato le attenzioni del mondo social e del Gossip. In effetti così è stato, ma la realtà ha superato le aspettative, soprattutto dopo l'inchiesta messa in piedi dal portale The Pipol Gossip. Gli ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip 6 sono stati contattati per sapere se avevano o meno ricevuto un invito per partecipare al party di Soleil e le risposte al vetriolo di alcuni ex vipponi hanno generato una controreplica dell'influencer, che con ironia si è espressa sul caso scoppiato e che la vede protagonista.

'L'invitation gate': tra mancati inviti e assenze

La festa per il ventottesimo compleanno di Soleil ha fatto molto discutere negli ultimi giorni, in particolare l'assenza di alcuni ex volti del GF Vip 6 ha creato un vero caso a cui l'italo americana ha replicato con disinvoltura. Già qualche giorno fa, riportando parti delle interviste in cui ex vipponi, tra cui Miriana Trevisan, Gianluca Costantino e non ultimo Alex Belli (tutti assenti alla festa) parlavano del mancato invito alla sua festa, Soleil aveva cercato con ironia di smorzare la questione.

Così però non è stato, tanto che ancora una volta l'influencer ha deciso di commentare l'accaduto, cercando una volta per tutte di mettere un punto alla questione.

"Rido soprattutto perché non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un 'invitation gate'", ha esordito Soleil sul suo profilo instagram, mostrandosi quasi divertita dalla questione, ma precisando che molte delle affermazioni fatte dai suoi colleghi sono "fake".

La replica pungente di Soleil

Sostenendo che in molti non vedevano l'ora di avere un'occasione per "mettersi al centro dell'attenzione mediatica" e parlare male del suo operato, Soleil appare rilassata e lieta mentre parla della sua festa a cui hanno preso parte alcuni volti noti del reality.

Oltre a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, deejay ufficiale della festa, hanno preso parte l'amica Dayane Mello, la mamma Wendy, Amedeo Goria, con la figlia Guenda e il suo ragazzo, ma anche il misterioso fidanzato Carlo.

"Ho invitato i miei amici più cari" ha detto Soleil, aggiungendo che alcuni non hanno potuto partecipare. "Ho deciso di fare una festa molto intima" ha infine concluso l'influencer italo americana, sperando che questo sia il punto definitivo a "l'invitation gate".