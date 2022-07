Prosegue su Rai 3 la programmazione della longeva soap tv italiana "Un posto al sole", che va in onda dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi trasmessi da lunedì 11 a venerdì 15 luglio, Raffaele rivelerà ad Eugenio tutte le minacce subìte da parte degli uomini di Valsano nelle ultime settimane. Inoltre Ferri e Marina si troveranno a Procida e per loro sarà difficile nascondere i propri sentimenti, mentre Rossella conoscerà un lato del carattere di Riccardo a lei poco gradito.

Susanna inizia il tirocinio

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 11 luglio, Raffaele confesserà ad Eugenio che esponenti della camorra l'hanno avvicinato nell'ultimo periodo, allo scopo di entrare in possesso di informazioni sensibili sulle indagini da lui avviate. Intanto Susanna avvierà il suo tiricinio e si troverà di conseguenza a collaborare con frequenza con Nicotera. Inoltre proseguirà il piano di Lara affinché Ferri possa occuparsi totalmente di lei.

Nell'episodio di martedì 12 luglio, Palladini sospetterà qualcosa su chi possa essere l'uomo che sta supportando Nicotera. Nel frattempo tra il magistrato e Viola il rapporto si farà più freddo e Raffaele sarà sopraffatto da una forte preoccupazione.

In tutto questo Nunzio sarà intenzionato a partire con Chiara ed ideerà un modo strano affinchè Samuel possa occuparsi da solo della cucina del Vulcano. Riccardo invece sarà preso interamente dal lavoro e chiederà il sostegno di Rossella, ma le cose andranno in una maniera inaspettata.

Marina impegnata nell'organizzazione del viaggio verso Procida

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 13 luglio, il legame tra Eugenio e Viola risulterà essere particolarmente compromesso. Clara invece assumerà una scelta riguardante suo padre. Intanto Rossella cercherà di stare vicino a Riccardo, ma quest'ultimo mostrerà un lato del suo carattere non gradito alla ragazza.

Inoltre Samuel si accorgerà di quanto fatto da Nunzio, ma qualcuno farà in modo di mettere in discussione il loro legame.

Nella puntata di giovedì 14 luglio, la Martinelli avrà raggiunto il suo obiettivo ed ora Ferri si occuperà totalmente delle sue condizioni di salute. Marina invece sarà impegnata nell'organizzazione del viaggio per Procida. Un ritorno inatteso però metterà in crisi tutto. Nel frattempo Nicotera verrà a conoscenza dell'aggressione subita da Tregara nell'istituto penitenziario ed avrà paura che questo possa determinare degli effetti sulle indagini.

Palladini sta vicino a Clara

In base alle anteprime di venerdì 15 luglio, Giordano e Ferri non potranno più nascondere i reciproci sentimenti.

Lara invece si muoverà alla ricerca dell'uomo, sconoscendo che è in compagnia della sua acerrima rivale. Intanto Valsano ed i suoi uomini saranno desiderosi di reagire dopo quanto avvenuto a Tregara. Inoltre Palladini starà vicino a Clara in un momento per lei complicato. Infine Mariella crederà di non stare simpatica a Serena ed Angela e preparerà un dolce per loro. Per errore però darà quello fatto per Serena e Micaela.