Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda nella settimana dall'11 al 15 luglio su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena.

In particolare, Carter e Quinn si incontreranno perché quest'ultima racconterà all'avvocato che Shauna sa tutto di loro due, ma manterrà il segreto. Fra i due si riaccenderà la passione e finiranno a letto insieme un'altra volta.

Zoe andrà a casa di Carter, entrerà senza bussare, salirà e vedrà l'avvocato nudo nella sua camera da letto, capendo che era in intimità con un'altra donna.

Carter e Quinn di nuovo a letto insieme

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Carter tornerà a casa sua e sarà molto in ansia perché ha mentito a Zoe e ha sensi di colpa.

Subito dopo, alla porta dell'avvocato busserà Quinn che gli rivelerà che Shauna ha scoperto tutto di loro due. Allo stesso tempo però la donna dirà a Carter che Fulton manterrà il segreto e non rivelerà niente a nessuno.

Mentre i due parleranno, si riaccenderà la passione e si lasceranno andare a un bacio appassionato, poi finiranno nuovamente a letto insieme.

Eric proverà a salvare il suo matrimonio ma Brooke lo metterà in guardia

Poco dopo, Brooke , Ridge ed Eric discuteranno dei problemi matrimoniali tra Forrester senior e sua moglie.

In particolare Logan scoprirà che il suo ex non avrà rapporti con Quinn da tempo e in fondo ne sarà felice, perché penserà che questa sia la giusta punizione per la sua nemica per tutto ciò che gli ha fatto.

Intanto, Ridge sarà preoccupato per suo padre e lo spronerà a riaprire il suo cuore a sua moglie, in quanto la ama e per un errore non deve rischiare di far saltare il matrimonio.

A quel punto, Eric si farà convincere a dare un'altra possibilità a Quinn, ma Brooke lo metterà in guardia, in quanto di Fuller non ci si può fidare. La conversazione dei tre verrà interrotta da Zoe che sarà alla ricerca di Carter e Quinn.

Zoe sorprenderà Carter a letto con un'altra

Zoe vorrà riconquistare Carter e quindi dece provarle tutte prima che lui si innamori di un'altra.

Proprio per questo motivo, la giovane Buckingham si presenterà al loft del suo ex ed entrerà senza bussare. La donna non troverà nessuno al piano di sotto e così si dirigerà al piano di sopra verso la camera da letto dell'uomo. Quando Zoe entrerà troverà l'avvocato nudo e quindi capirà che era in intimità con un'altra donna. A quel punto, la ragazza se ne andrà dalla casa e ritornerà alla casa di moda a raccontare il tutto a Brooke, Eric e Ridge.

Nel frattempo, Quinn dopo essersi nascosta sotto il letto di Carter, uscirà fuori: i due discuteranno e si diranno che non possono più andare avanti così.