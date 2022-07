La settima stagione de Il Paradiso delle Signore tornerà in onda sul piccolo schermo a partire da settembre. In attesa della messa in onda delle nuove puntate, già iniziano a trapelare spoiler di ciò che si vedrà nella prossima stagione.

Previsti diversi nuovi ingressi, tra cui bisogna citare quello di Tancredi di Sant'Erasmo, fratello di Marco.

Altra new entry della settima stagione, sembrerebbe essere Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, giovane donna che avrà un rapporto professionale con Adelaide e con Vittorio.

Il Paradiso, nuovi episodi: a Milano giunge Tancredi

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, si assisterà all'ingresso di un nuovo personaggio maschile. Si tratta di Tancredi, già citato diverse volte da suo fratello Marco. Al momento si hanno ancora poche informazioni a riguardo, ma, a quanto pare, il maggiore dei fratelli Sant'Erasmo sembrerebbe avere un carattere diametralmente opposto a quello di Marco. Tancredi è un uomo solido, un avvocato votato agli affari, che ben presto ha assunto il comando delle imprese di famiglia. Il nipote di Adelaide è stato molto spesso costretto a redarguire il suo fratello minore, per il quale rappresenta una figura paterna, dopo la morte di entrambi i genitori.

Tancredi sarà interpretato da Massimiliano Davoli, attore e regista, già noto al pubblico per diverse apparizioni televisive.

Il Paradiso, nuove puntate: entra in scena Matilde

Stando alle prime anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso, ci sarà l'ingresso anche di un personaggio femminile. Si tratta di una giovane donna, la quale interagirà con Adelaide.

Il nome della new entry, difatti, è Matilde Frigerio di Sant'Erasmo e, a giudicare dal secondo cognome, potrebbe avere un rapporto di parentela con la contessa e di conseguenza con Tancredi e Marco. La giovane ha un passato doloroso, di cui non viene accennato altro. Tuttavia, nonostante le ferite pregresse, Matilde si è grandiosamente ripresa, ed oggi mostra uno spiccato spirito imprenditoriale.

Sarà, probabilmente, proprio per questo motivo che Adelaide la vorrà affainco a lei nella gestione del grande magazzino. La donna avrà dunque modo di interfacciarsi anche con Vittorio, direttore dell'azienda per la quale collaborerà. Si rumoreggia ad un eventuale relazione fra la giovane Frigerio ed il dottor Conti, ormai lontano dal ricordo di Marta. La conturbante new entry avrà il volto di Chiara Baschetti. Per chi non lo ricordasse, l'attrice di Matilde ha già preso parte a diverse fiction di successo sia di Rai Uno che di Canale 5. Baschetti, difatti, ha interpretato per ben tre stagioni il ruolo di Elena, nella fiction di Canele 5 "L'isola di Pietro".