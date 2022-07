Proseguono i consueti appuntamenti in prima serata di Tempesta d'Amore, la soap tedesca che va in onda dal lunedì alla domenica su Rete 4 a partire dalle 19:35. Nel corso degli episodi della settimana dall'8 al 14 agosto, non possono mancare i numerosi e avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la Serie TV. In particolare, i riflettori sono puntati su Ariane e Robert, i quali si trovano in grande difficoltà.

Prime anticipazioni su Tempesta d'Amore

Durante i prossimi episodi di Tempesta d'Amore, Robert e Ariane si trovano nella foresta alla ricerca di una via d'uscita.

Purtroppo, però, ogni tentativo sembra vano, infatti, dopo diverse ore, si rendono conto che stanno soltanto girando in tondo. Presa dalla stanchezza, la giovane donna si rompe la caviglia e ha bisogno di cure mediche. A causa del forte dolore, si rende conto di non avere più le forze per poter proseguire. Tuttavia, Robert si offre di prenderla in braccio.

Nel contempo, Erik è seriamente preoccupato per Ariane poiché non risponde più ai messaggi. Anche Lia è molto in ansia per l'assenza di notizie, ma improvvisamente si ricorda delle intenzioni della giovane donna di voler creare una rottura con Robert. Pertanto, nel cuore della notte, le viene un'idea e prende una decisione importante.

Maja e Costanze si riappacificano

Intanto, Costanze si reca da Maja per scusarsi per averle tenuto nascosta la notte trascorsa con Florian. Tuttavia, non appena l'amica la perdona, si crea un enorme malinteso poiché crede di aver avuto il suo permesso per continuare ad uscire con lui.

Prima che arrivi il giorno del gala di beneficenza, Hannes si rende conto che è in arrivo un altro evento importante e a Costanze convince Florian a prendere parte ai suoi piani per spingere la baronessa von Zweigen a donare un'ingente somma di denaro.

Nel frattempo, Maja è ancora convinta di poter riconquistare il suo ex, ma poi scopre dei piani che ha in mente.

Quando finalmente Ariane e Robert riescono a trovare una via d'uscita dalla foresta, Lia tira un respiro di sollievo prima di dar sfogo alla sua gelosia dovuta alla vicinanza dei due durante il rapimento. Successivamente, però, Cristoph le dà dei consigli che la turbano molto.

Anticipazioni su Tempesta d'Amore: Ariane fantastica su Robert

Ariane non può fare a meno di fantasticare su Robert, soprattutto dopo quello che hanno passato insieme e il breve incontro notturno che hanno avuto. D'altro canto, però, cerca in tutti i modi di tenere a bada i suoi sentimenti e, pertanto, invita Erik nella sua camera e lo seduce. Purtroppo, però, nulla riesce a distrarla dal pensiero fisso di trovarsi tra le braccia del suo amato Robert.

Intanto, Maja è profondamente delusa dal comportamento di Florian. Non si sarebbe mai aspettata che avrebbe accettato la proposta di Costanze. Tuttavia, questa situazione le fa capire che è pronto a voltare pagina iniziando una relazione con un'altra donna.

Dopo aver attuato il piano, riuscendo a far donare la baronessa von Zweigen, Florian rivela a Costanze di essere ancora profondamente innamorato della sua ex. La notizia non lascia indifferente la giovane donna, la quale si dà subito da fare per escogitare un nuovo piano.