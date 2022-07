Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, interpretata fra gli altri da Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Merve Cakir (Shirin Caylan), Stefan Hartmann (Maximilian Richter), Lorenzo Patane (Robert Saalfeld), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) e Viola Wedekind (Ariane Kalenberg). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 16 luglio, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'interesse di Gerry per Shirin, sul gesto eroico compiuto dal giovane per salvare la sua amata, sull'impegno di Hannes per trovare i fondi per salvare Florian, sul peggioramento delle condizioni di quest'ultimo e sulla gelosia di Robert.

Gerry vuole fare colpo su Shirin

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Gerry chiederà ad Erik alcuni consigli per conquistare Shirin, scoprendo che la maggior parte delle ragazze amano gli uomini che si rendono protagonisti di gesti eroici. Più tardi, Shirin rischierà di essere investita da un automobile in corsa. Gerry assisterà alla scena e non esiterà a frapporsi fra la giovane e l'automobile, evitandole gravissime conseguenze. Hildegard verrà a sapere dell'accaduto e si impegnerà a creare una campagna politica per richiedere che vengono dipinte delle strisce pedonali sulla strada. Dopo aver scoperto che l'iter burocratico per ottenere le indicazioni per l'attraversamento pedonale è molto lungo, Gerry e Shirin decideranno di dipingere loro le strisce sulla strada.

L'accaduto attirerà l'attenzione di tutti, spingendo Gerry a confessare ad Hildegard ed Alfons di essere stato lui a dipingere le strisce senza però coinvolgere Shirin. Saputo ciò, i Sonnbichler gli chiederanno di costituirsi.

Maja aiuta Florian

Nel tentativo di trovare investitori per le ricerche del professor Berthold, Hannes, Selina e Werner organizzeranno un galà di raccolta fondi, chiedendo a Florian di creare un video promozionale per l'evento.

Le cose si complicheranno quando Vogt lascerà cadere a terra la sua lista dei desideri che verrà raccolta da Hannes. In questo modo, quest'ultimo scoprirà che l'ultimo desiderio di Florian sarebbe baciare Maja. A quel punto, Hannes chiederà spiegazioni a Florian che non riuscirà a giustificarsi in maniera molto convincente.

In seguito, Florian si impegnerà nelle riprese del video promozionale, per poi scoprire che le sue analisi ematiche sono peggiorate. Nonostante ciò, il giovane vorrebbe organizzare una sorpresa a Erik in una baita e chiederà aiuto a Maja che trascurerà i suoi studi per aiutarlo. Dopo aver fatto la dialisi, Florian si avvierà verso il bosco, facendo nascere in Maja un senso di inquietudine che la porterà a credere che al giovane possa essere accaduto qualcosa.

Rosalie giurerà a Michael che il bacio con Christoph non ha avuto nessuna importanza per lei, chiedendo al compagno di perdonarla. Le parole di Rosalie non riusciranno a placare la rabbia del medico che deciderà di trascorrere una notte fuori casa.

Il giorno seguente, Robert riuscirà a convincere Michael a ritornare dalla compagna e a dare una nuova possibilità alla loro relazione. Arriverà al Furstenhof l'ex fidanzato di Cornelia, Patrick Krieger, intenzionato a riconquistare la sua ex. La presenza dell'uomo in hotel accenderà la gelosia di Robert che verrà acuita dalle parole di Ariane.