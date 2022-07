L'appuntamento con Terra Amara è confermato nella settimana 1-5 agosto 2022 in prima visione assoluta e i colpi di scena non mancheranno.

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende di Yilmaz che, dopo essere stato sparato dal suo rivale Demir, tornerà più forte di prima e pronto a prendersi la sua rivincita.

Il ritorno di Fekeli: anticipazioni Terra Amara 1-5 agosto 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Terra Amara dall'1 al 5 agosto 2022 rivelano che la messa in onda della soap turca è confermata nella fascia oraria che va dalle 14:35 alle 15:35 circa, subito dopo il doppio episodio quotidiano di Beautiful, che per tutto il mese, prenderà il posto di Una Vita.

Al centro dell'attenzione ci sarà il ritorno di Fekeli, che rimetterà piede in città dopo aver scontato una condanna di ben 20 anni di prigione.

Il suo rientro non passerà inosservato e per prima cosa andrà a trovare Salih, confessando di aver intenzione di voler regolare i suoi conti con il passato.

Yilmaz non è realmente morto: anticipazioni Terra Amara al 5 agosto 2022

Spazio anche alle vicende di Yilmaz: tutti lo crederanno morto a cuasa delle ferite che gli ha procurato Demir, ma questa non sarà affatto la verità.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, previste fino al 5 agosto, rivelano che Yilmaz in realtà sarà vivo e vegeto, e sarà sottoposto alle cure di Nazire.

Intanto Demir continuerà a far cercare il corpo del suo nemico in tutti i villaggi della zona, convinto che prima o poi riuscirà a trovarlo.

Come se non bastasse, Demir darà un ordine ben preciso: dare fuoco a tutte le baracche. Un vero choc per il suo amico Cengaver, che proverà in tutti i modi a fermarlo e a farlo ragionare: non riuscirà più a riconoscerlo.

La vendetta di Yilmaz contro Demir: anticipazioni Terra Amara

Occhi puntati anche su una presenza misteriosa che arriverà alla tenuta.

Le nuove trame della soap Terra Amara, fino al 5 agosto 2022, rivelano che si presenterà Veli, il quale si spaccerà come un cugino di Zuleyha.

L'uomo fin dal primo momento userà le maniere forti e finirà per minacciare la donna: se non gli consegnerà al più presto tutti i suoi gioielli, racconterà la verità a Demir.

Intanto Yilmaz preparerà la sua vendetta.

Le anticipazioni della soap turca rivelano che svuoterà il serbatoio della macchina di Demir.

In questo modo la vettura del suo nemico si fermerà. Proprio nel momento in cui resterà fermo, ecco che comparirà Yilmaz, che si prenderà così la sua rivincita e finirà per aggredire Demir. Come finirà questo nuovo duello tra i due nemici? La risposta nel corso delle prossime puntate previste su Canale 5.