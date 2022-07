Prosegue la messa in onda delle puntate di Terra amara. Cosa accadrà ai protagonisti della soap turca durante gli episodi che verranno trasmessi dal 25 luglio al 29 luglio? Nuovi problemi, purtroppo, attendono Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya. Demir sarà fuori controllo e farà di tutto per tenere lontani i due innamorati, avendo ormai scoperto che entrambi hanno mentito sul loro legame, ovvero sul fatto che non sono fratello e sorella. Yilmaz sarà in pericolo di vita e nel frattempo alla sposa di Yaman verrà fatto credere che il giovane è morto in carcere.

In realtà sarà tutta una macchinazione di Demir.

Yilmaz creduto morto da Zuleyha

Si fanno sempre più intriganti le anticipazioni di Terra amara. La soap turca ha conquistato ampiamente il pubblico italiano e le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. Quelle che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 25 a venerdì 29 luglio prenderanno il via dal dispiacere che proverà Yilmaz quando Veli, giunto in carcere, lo informerà che la sua Zuleyha è diventata la moglie di Demir.

Tra i due detenuti si scatenerà una rissa che coinvolgerà piano piano anche gli altri carcerati. Durante il subbuglio scoppierà un incendio che provocherà la morte di alcuni detenuti. Il giorno dopo la radio dichiarerà che anche Yilmaz è rimasto ucciso dalle fiamme.

In realtà si tratterà di una bugia a cui purtroppo Zuleyha non potrà fare altro che credere. Demir conoscerà la verità e per questo motivo, per sbarazzarsi per sempre del suo nemico, ordinerà a uno dei suoi uomini di ucciderlo prima che possa tornare libero.

Fekeli salva la vita del giovane Akkaya

Nel frattempo in cella giunge un nuovo detenuto, Fekeli, che sembrerà inizialmente non legare per nulla con Akkaya.

Le cose però tra i due uomini cambieranno perché Fekeli impedirà all'uomo assoldato da Demir di uccidere Yilmaz. Da questo momento in poi i due detenuti legheranno molto. Nel frattempo, grazie a un indulto del governatore, Yilmaz otterrò la libertà e si recherà di corsa alla tenuta Yaman per capire cosa ha spinto la sua amata a sposare Demir.

Il giovane Yaman, però, impedirà a Yilmaz di arrivare nelle stanze di Zuleyha, che nel frattempo avrà iniziato il travaglio indotto da un grosso spavento che la donna si è presa trovando un serpente velenoso sotto il suo letto. Demir, ormai fuori di senno, trascinerà Yilmaz nel deserto e dopo averlo torturato gli sparerà alle spalle, ma non saprà con certezza se l'uomo è vivo o morto.

In effetti Yilmaz riuscirà a salvarsi, ma per sapere cosa accadrà al ragazzo non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap turca Terra amara.