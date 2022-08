L'appuntamento con Terra Amara prosegue nella fascia pomeridiana di Canale 5 e, le anticipazioni turche delle nuove puntate, rivelano che ci saranno un bel po' di amari colpi di scena.

Spazio in primis alle vicende di Zuleyha che si ritroverà nuovamente in pericolo di vita e, proprio in seguito a questa circostanza, la donna deciderà di confessare un segreto che ha tenuto nascosto per tanto tempo.

Per Zuleyha, infatti, arriverà il momento di dire la verità sul conto di suo figlio Adnan: il bambino, infatti, non è il vero figlio di Demir, come ha fatto credere fino ad oggi.

Zuleyha nasconde un segreto sul figlio: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Nel dettaglio le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà vittima di uno spietato piano vendicativo che verrà messo a punto da Mujgan, che ha come scopo quello di toglierle la vita.

Per fortuna, però, la donna verrà soltanto ferita e dovrà trascorrere delle giornate in ospedale per essere sottoposta alle dovute cure mediche.

Yilmaz non perderà occasione per recarsi in ospedale e far visita a Zuleyha, così da accertarsi delle sue condizioni di salute. Proprio durante uno di questi incontri, la donna deciderà di metterlo al corrente dell'amara verità sul conto del piccolo Adnan.

Yilmaz scopre la verità sul piccolo Adnan: anticipazioni turche Terra Amara

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Zuleyha informerà Yilmaz di aver mentito sul vero padre di suo figlio. Non è Demir, così come ha fatto credere a tutti fino a questo momento, bensì Yilmaz.

Un vero choc per l'uomo che, di fronte a questa clamorosa rivelazione del tutto inaspettata, resterà a dir poco senza parole, fortemente amareggiato dal segreto che Zuleyha ha tenuto nascosto per tutto questo tempo.

La reazione di Yilmaz non sarà affatto delle migliori: l'uomo d'affari non riuscirà a perdonarla per averlo privato di poter vivere serenamente il rapporto con suo figlio.

Zuleyha minaccia Yilmaz: anticipazioni turche Terra Amara

Come se non bastasse, Yilmaz si renderà conto subito che dietro questa situazione si cela anche lo zampino di Hunkar e arriverà a pensare subito che sia stata la donna a costringerà Zuleyha a sposare Demir.

Sta di fatto che Yilmaz non avrà la minima idea su come mantenere tutti questi segreti che ha scoperto. Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà così a minacciarlo per ottenere il suo silenzio.

La donna, infatti, gli farà presente che se dovesse portarle via suo figlio Adnan, lei non ci penserà sue due volte a togliersi la vita e quindi a suicidarsi.