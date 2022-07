Molte novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni turche rivelano che Demir Yaman organizzerà un piano per uccidere Yilmaz Akkaya per impedirgli di ricongiungersi con sua moglie Zuleyha Altun.

Terra Amara, trame: Yilmaz viene dato per morto

Le trame di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente in televisione, annunciano che Demir diventerà sempre più spietato pur di tenere Zuleyha tutta per sé.

Tutto inizierà a poche settimane dalla celebrazione del loro matrimonio.

La ragazza, infatti, sposerà il giovane Yaman nel tentativo disperato di salvare Yilmaz dalla condanna a morte per l'omicidio di Naci. La protagonista, a questo punto, dovrà mentire a tutti quanti e far passare il figlio che attende come frutto dell'amore con Demir, ritenuto sterile dalla madre. In questo frangente Altun penserà che Demir non sia a conoscenza che Yilmaz è in realtà il suo amato. Dall'altra parte il giovane Yaman penserà bene di sbarazzarsi di lui.

Akkaya, infatti, verrà nuovamente arrestato quando metterà piede nella fattoria di Hunkar. In carcere l'uomo verrà dato per morto dopo essere rimasto coinvolto con alcuni detenuti in un incendio.

Tuttavia la matrona e suo figlio saranno gli unici a sapere che Yilmaz è in realtà sopravvissuto alla disgrazia

Demir dà ordine ai suoi scagnozzi di uccidere Akkaya

Nelle puntate turche di Terra Amara, i fan assisteranno a un salto temporale di sei mesi. In questo frangente il governatore deciderà di dare l'amnistia ad alcuni detenuti tra cui Yilmaz. Per questo motivo Demir darà ordine a uno dei suoi scagnozzi di ucciderlo prima della sua liberazione, in quanto teme che possa ritornare nella regione di Adana per riprendersi Zuleyha.

Un piano criminale, che però non avrà il risultato sperato. Akkaya, infatti, verrà salvato da Ali Rahmet Fekeli, un carcerato con il quale inizialmente aveva instaurato un rapporto conflittuale. Tra i due nascerà una profonda amicizia dopo questo rocambolesco salvataggio.

Il giovane Yaman chiede al direttore di trattenere l'amato di sua moglie in carcere

Demir non si rassegnerà al fatto che l'amato di sua moglie possa tornare libero molto presto. Di conseguenza il giovane Yaman chiederà al direttore di trattenerlo in carcere a ogni costo. Parole che però non convinceranno l'uomo. Ed ecco che il figlio di Hunkar correrà a Istanbul per evitare che Yilmaz possa mettere piede fuori dalla cella.

Nel frattempo Akkaya confesserà ad Ali l'intenzione di tornare ad Adana per vendicarsi di Demir, reo di aver sposato la sua amata con l'inganno. Alla fine il nuovo amico rimarrà particolarmente turbato quando sentirà pronunciare il nome Yaman.