L'episodio di Un posto al sole, andato in onda mercoledì 13 luglio, ha mostrato una scena finale molto controversa per i toni particolarmente violenti, rispetto ai canoni del daily drama partenopeo. Negli ultimi minuti della puntata, Tregara è stato accerchiato nel cortile del carcere da alcuni prigionieri assoldati da Lello Valsano, che hanno accoltellato più volte l'uomo all'addome. L'ex boss si è quindi accasciato a terra riverso in una pozza di sangue, ma ancora in vita. Ma cosa succederà a questo punto? E quale sarà il destino di Mariano? A seguire verranno analizzate le anticipazioni delle prossime puntate relative a questa storyline, per capire cosa accadrà in futuro.

Un posto al sole: la vittoria di Lello Valsano

Mariano (Lello Giulivo) non è morto, ma la notizia della sua aggressione raggiungerà presto Nicotera. Il fatto che Valsano sia riuscito a far aggredire Tregara in carcere è molto grave e mette in discussione l'intera operazione, ma non è tutto. Il magistrato non sarà preoccupato solo per le sorti dell'inchiesta, ma anche per la sua stessa famiglia adesso che un nuovo giovane boss è in ascesa.

Nel frattempo Lello si sentirà galvanizzato dalle notizie che arrivano dal carcere e lui e i suoi uomini festeggeranno per il successo del loro piano criminoso.

Paura per il destino di Mariano Tregara

Mariano (Lello Giulivo) è ancora in vita, ma questo non significa che sia fuori pericolo.

Secondo una teoria che sta girando da alcuni giorni, l'ex boss potrebbe essere il personaggio destinato a morire di cui si vocifera da settimane.

Mariano però prima di esalare l'ultimo respiro potrebbe redimersi agli occhi di sua figlia, espiando i suoi crimini con una confessione che permetterebbe ad Eugenio di eliminare il clan Argento.

Effettivamente le anticipazioni rivelano che un malconcio Tregara fornirà al magistrato delle importanti rivelazioni che gli consentiranno di avviare un blitz contro Lello e i suoi uomini. Non c'è nessuna conferma invece in merito alla morte dell'ex boss, che potrebbe anche salvarsi.

La risposta del magistrato Nicotera

Grazie alle preziose informazioni fornite da Mariano, Eugenio e Vito faranno partire una maxi operazione di polizia atta ad eliminare in via definitiva il clan Argento.

I due magistrati saranno molto tesi perché consapevoli che questo sia l'atto finale di un lavoro durato anni, inoltre saranno preoccupati all'idea che qualcosa possa andare storto, facendo terminare il blitz in un bagno di sangue.

A quanto pare, l'operazione risulterà un successo e diversi camorristi verranno arrestati, resterà però un grave problema da risolvere. Lello Valsano infatti, almeno inizialmente, riuscirà a sfuggire all'arresto. Questo significa che qualcuno dei protagonisti sarà in pericolo? Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.