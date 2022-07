Da qualche settimana si sa che La Talpa è riapparsa nei palinsesti televisivi: dopo anni d'assenza il reality si prepara a tornare sul piccolo schermo con un cast d'eccezione. Si vocifera che almeno un concorrente sarà "prelevato" dal cast di Uomini e donne, anche perché il format verrà prodotto dalla società di Maria De Filippi. Amedeo Venza informa fan e curiosi del fatto che una tra Gemma Galgani e Ida Platano potrebbe partecipare al programma di Canale 5, ovviamente rinunciando alla ricerca dell'anima gemella nel dating-show.

Aggiornamenti sulla dama di Uomini e Donne

Dopo Gemma Galgani, un'altra protagonista di Uomini e Donne è stata accostata al cast di un programma che tornerà in onda nei primi mesi del 2023 dopo un lungo periodo d'assenza.

Tra le Instagram Stories che Amedeo Venza ha pubblicato nelle ultime ore, spicca quella dedicata ad un retroscena che è destinato a creare chiacchiericcio tra i fan del dating-show, soprattutto tra quelli che non apprezzano particolarmente né la 72enne di Torino né la sua cara amica e collega di parterre.

"Una tra Gemma e Ida potrebbe partecipare alla nuova edizione de La Talpa", ha fatto sapere l'influencer pugliese tramite i social network.

Per la prima volta da quando è stato ufficializzato il ritorno in tv del reality, Platano è stata inserita nella lista dei possibili concorrenti, ovvero quei personaggi famosi che si metteranno in gioco e affronteranno le tante difficoltà che questo format propone da sempre.

Il futuro lontano da Uomini e Donne

Amedeo Venza è sembrato piuttosto sicuro del fatto che almeno una tra Ida e Gemma parteciperà alla prossima edizione de La Talpa, e questo potrebbe dipendere dalla notizia che il reality sarà prodotto dalla Fascino, la società di proprietà di Maria De Filippi.

Non è da escludere, dunque, che la conduttrice decida di rinunciare ad una protagonista del Trono Over di Uomini e Donne per garantire ascolti e successo alle nuove puntate del format che sarà proposto ai telespettatori in primavera.

Qualora una tra Platano e Galgani accettasse di essere concorrente del programma di Canale 5, il percorso nel dating-show si interromperebbe a ridosso del periodo natalizio.

La rivista diretta da Riccardo Signoretti, infatti, ha fatto sapere che il futuro di Gemma sul piccolo schermo sarebbe il seguente: da settembre a dicembre dama del parterre, poi l'addio allo storico ruolo e l'esordio a La Talpa.

Voci su un probabile nuovo amore per la 'regina' di Uomini e Donne

In questi giorni, dunque, Ida e Gemma sono al centro del Gossip per il possibile debutto in un programma tv che non è Uomini e Donne.

Platano, però, è costantemente in copertina anche per un altro motivo che sta molto a cuore ai telespettatori di Canale 5. Da qualche settimana a questa parte, la parrucchiera si mostra felice e sorridente sui social network: metabolizzato l'ennesimo rifiuto di Riccardo Guarnieri, la bresciana ha voltato pagina e ha iniziato a viaggiare.

Sono già due, infatti, le trasferte che la dama del Trono Over ha fatto a Roma nell'ultimo mese, due vacanze poco documentate su Instagram che hanno alimentato le chiacchiere sul suo privato.

Tra i fan di Ida, infatti, c'è chi è certo del fatto che stia frequentando qualcuno ma che, per discrezione, non lo mostrerebbe sul web.

Fino ad oggi, non è arrivata nessuna smentita alle voci su un possibile nuovo amore, anzi la "regina" del dating-show continua ad alimentarle pubblicando foto dei regali che riceve e parlando vagamente dei suoi viaggi fuori città.