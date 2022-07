Su Canale 5 continua a emozionare la soap opera turca Terra amara, che da agosto verrà trasmessa a partire dalle ore 14:35 circa. Nel corso delle prossime puntate Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), dopo essersi ribellata al marito Demir Yaman (Murat Ünalmıs) per averle vietato di avere un confronto con l’amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), non avrà altra scelta oltre a quella di rassegnarsi per proteggere il figlio Adnan. Si farà perdonare dal consorte per la sfuriata avuta dopo che non le ha fatto incontrare Yilmaz e lo assicurerà dicendogli che la sua vita non avrebbe alcun senso senza di lui.

Trame turche, Terra amara: Demir impedisce a Zuleyha di parlare con Yilmaz

Le anticipazioni dei nuovi episodi raccontano che per Zuleyha sarà un vero shock apprendere che Yilmaz in realtà non è morto in carcere a causa di un incendio. La fanciulla farà la scioccante scoperta mentre si troverà a una festa organizzata a Cukurova, a cui prenderà parte insieme al marito Demir. Sarà una festa dedicata agli imprenditori e Yilmaz sarà presente in quanto Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık)gli ha ceduto una fabbrica.

Zuleyha, non appena Demir la porterà via dalla festa per impedirle di parlare con il suo ex, si butterà dall’automobile in corsa, dopo aver vuotato il sacco con il marito dicendogli che Yilmaz è colui che continua ad amare.

A causa della caduta la protagonista dello sceneggiato si procurerà delle ferite, al punto che saranno necessarie le cure del dottor Sabahattin (Turgay Aydın).

Hunkar minaccia ancora una volta la nuora, Zuleyha e Demir si chiedono scusa a vicenda

Non appena Zuleyha sarà intenzionata a svelare a Demir che non è lui il vero padre di suo figlio Adnan, si assisterà all’ennesima minaccia di Hunkar (Vahide Perçin), che dirà alla nuora che qualora dovesse essere sincera con suo figlio, lo stesso farebbe il possibile per rendere la sua vita e quella di Yilmaz un vero inferno.

A questo punto la fanciulla si rivolgerà a Sabahattin che, oltre a fingere di non sapere che Yilmaz fosse sopravvissuto all'incendio, le consiglierà di rinunciare a mettersi contro gli Yaman.

Per il bene del suo bambino Zuleyha farà un passo indietro ascoltando il consiglio del dottore, visto che dopo aver fatto pace con la suocera chiederà perdono al marito per l’atteggiamento poco corretto avuto non appena ha visto Akkaya in carne e ossa. A sorpresa anche Demir si scuserà con la moglie, per non averle detto di sapere già da diverso tempo che Yilmaz non era suo fratello e che la notizia del decesso dello stesso era falsa.