Terra Amara prosegue con nuove puntate su Canale 5 e le storie di Demir, Yilmaz e Zuleyha continuano ad appassionare i telespettatori e con il tempo si faranno sempre più interessanti. Secondo quanto è andato in onda nelle puntate in Turchia e in Spagna, infatti, presto Yilmaz potrà tornare libero e tra lui e Demir inizierà una guerra destinata a durare a lungo. Yilmaz arriverà persino ad aggredire il suo rivale in amore con l'intenzione di bruciarlo vivo per fargli pagare le cattiverie del passato.

Demir sparerà a Yilmaz, ma sarà solo l'inizio della guerra: anticipazioni Terra Amara Turchia

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate andate in onda in Spagna e Turchia annunciano importanti colpi di scena che presto sorprenderanno i telespettatori. Yilmaz, infatti, presto tornerà libero grazie al governatore e si precipiterà dalla sua amata che nel frattempo partorirà il piccolo Adnan. A fermare il giovane ci penserà il marito di Zuleyha che pur di impedire alla donna di scoprire che l'uomo che ama è ancora vivo, lo colpirà alle spalle con un'arma da fuoco. A salvare la vita a Yilmaz ci penserà Gulten che lo accudirà e lo farà visitare da Sabahattin nascondendolo successivamente nelle case degli operai di Yaman.

Yilmaz sarà accecato dalla gelosia per Zuleyha e studierà una vendetta

La guerra tra Demir e Yilmaz si farà sempre più cruenta e il ricco proprietario terriero non si arrenderà affatto all'idea di aver perso le tracce del suo rivale in amore, soprattutto quando Gaffur rivelerà al suo padrone il nascondiglio di Yilmaz. Demir non ci penserà due volte e farà incendiare tutte le case dei suoi dipendenti quando si rifiuteranno di consegnarli Yilmaz.

Quest'ultimo non dimenticherà il gesto e appena riuscirà a riprendere completamente le forze studierà un'amara vendetta contro Demir che gli ha portato via la donna che ama. La scelta obbligata di Zuleyha, infatti, continuerà ad essere ignorata da Yilmaz che penserà di essere stato tradito dalla sua donna e l'uomo non avrà ancora idea che il piccolo Adnan sia suo figlio.

La vita di Demir nelle mani di Yilmaz: anticipazioni turche Terra Amara

Le anticipazioni turche di Terra Amara annunciano una vendetta spietata da parte di Yilmaz, che appena si rimetterà riuscirà ad introdursi nella tenuta di Yaman e assisterà ad una scena romantica tra la donna che ama e Demir, proprio questa cosa lo farà infuriare. L'uomo userà la benzina dell'automobile di Yaman per il giorno dopo, quando rapirà il suo rivale e lo porterà privo di sensi in un capanno abbandonato. Il piano di Yilmaz prevede far provare a Demir la stessa angoscia che hanno provato gli operai durante gli incendi: per questo incendierà il capanno in cui ha legato il suo rivale e se ne andrà. Yilmaz, tuttavia, dimostrerà di avere ancora compassione, perché darà a Demir un'ultima possibilità per salvarsi, posizionando un coltello a pochi metri da lui e questo gli permetterà di liberarsi dalle corde e scappare dall'incendio. La guerra tra loro, in ogni caso, sarà appena iniziata.