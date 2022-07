La favola d'amore tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è giunta al capolinea. Da qualche giorno, circolava in rete la voce di una presunta crisi tra la coppia nata a U&D. Dopo la conferma di entrambi, è arrivata la parola fine. Nello specifico, l'ex corteggiatrice in una serie di stories, su Instagram, ha lasciato intendere che la storia non è terminata a causa della sua gelosia, ma per una questione di sentimenti.

Il precedente

Davide Donadei era uscito dal dating show di Maria De Filippi con Chiara Rabbi.

L'ex corteggiatrice per amore aveva deciso di lasciare Roma per trasferirsi in Puglia.

Purtroppo, però, l'idillio d'amore è giunto al capolinea. Stando ai pettegolezzi di Gossip, la favola d'amore sarebbe giunta al capolinea per la troppa gelosia di lei.

Ad alimentiare sospetti, ci aveva pensato l'ex tronista di Uomini e donne. Nel dettaglio, Davide aveva messo like a dei commenti di alcuni fan in cui criticavano Chiara per la gelosia.

La versione dell'ex corteggiatrice

Venerdì 29 luglio 2022, Chiara Rabbi ha rotto il silenzio. La diretta interessata in primis ha reso noto che la sua favola d'amore è giunta al capolinea.

Poi, l'ex corteggiatrice si è sfogata con tutti coloro che in questi giorni l'hanno presa di mira: "Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate". Rabbi ha aggiunto: "Non sono un mostro".

Stando alla versione della giovane, la relazione non è finita per l'eccessiva gelosia ma per altri motivi: "Probabilmente è un motivo di sentimenti".

Chiara ha fatto notare di non essere come è stata descritta dai suoi haters. In un anno e mezzo lei e Davide Donadei sono stati molti felici e si sono amati alla follia, ma ora le cose non vanno più bene.

Forse, il sentimento da parte di uno o dell'altra potrebbe essere cambiato.

'Cose mai successe'

Nel proseguo delle stories, su Instagram, Chiara Rabbi ha fatto notare che sul suo conto sono state dette cose mai successe. A tal proposito l'ex corteggiatrice di U&D ha ringraziato tutti coloro che hanno speso parole d'affetto e sostegno nei suoi confronti: "Poche persone mi hanno conosciuto, mi stimano e mi rispettano".

Archiviata la fine della favola d'amore, l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha lasciato la Puglia ed è tornata a Roma (sua città natale). Chiara e Davide in Puglia avevano intrapreso una convivenza e gestivano un ristorante.

Mentre Chiara Rabbi ha fornito la sua versione dei fatti, Davide Donadei ha preferito il silenzio. Al momento l'ex tronista deve pensare ai problemi di salute, visto che ha contrattato il covid in forma sintomatica: febbre, raffreddare e dolori. Lo stesso Davide nei giorni scorsi ha rivelato che non credeva che fosse così difficile